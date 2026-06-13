¿Qué es la calima, el fenómeno que puede empeorar la calidad del aire?

La presencia de un ambiente brumoso en la capital de Chihuahua corresponde al desarrollo de la calima, un suceso meteorológico que se caracteriza por la suspensión de partículas sumamente pequeñas y secas en la atmósfera.

¿Qué es el calima y por qué ocurre?

Estos elementos son invisibles a simple vista debido a sus dimensiones reducidas, pero están lo suficientemente concentrados en el aire como para otorgarle un aspecto opaco y una tonalidad que puede oscilar entre el pardo y el amarillento.

La Organización Meteorológica Mundial establece que este polvo suspendido reduce la visibilidad horizontal, generando un velo uniforme que cubre el panorama urbano.

El origen de esta condición responde a factores ambientales específicos de la región. El suelo seco y la escasez de humedad permiten que las corrientes de aire levanten y transporten grandes volúmenes de polvo, arena y otros residuos minerales hacia las zonas pobladas. Cuando las condiciones de viento disminuyen, estas partículas quedan atrapadas en las capas bajas de la atmósfera, dificultando su dispersión inmediata.

¿Cómo afecta la calidad del aire?

La acumulación de estos materiales produce un impacto inmediato en el entorno urbano, deteriorando la calidad del aire de manera considerable. Al incrementarse la densidad de partículas suspendidas, los niveles de pureza ambiental caen de forma drástica, lo que obliga a las dependencias gubernamentales a vigilar de cerca los indicadores ambientales para informar a la ciudadanía.

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Diferencias entre la calima, la contaminación y el smog

Es indispensable separar este fenómeno natural de los contaminantes generados por la actividad humana. A diferencia del smog o la contaminación convencional, que surgen de la quema de combustibles fósiles, emisiones fabriles y gases vehiculares, la calima tiene una raíz puramente mineral y seca.

Mientras que el smog urbano suele concentrar componentes químicos nocivos derivados de la combustión, la bruma observada en Chihuahua proviene esencialmente de la erosión del suelo y el arrastre de polvo por causas del clima.

Efectos de la calima en la salud

La persistencia de estas micropartículas en el entorno genera repercusiones directas en el bienestar de los habitantes de la demarcación.

Al inhalar el aire cargado de polvo, las personas pueden experimentar molestias físicas inmediatas, principalmente en el aparato respiratorio y en los ojos, debido a la acción irritante de los minerales flotantes.

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Las autoridades de salud enfatizan que la exposición prolongada a esta neblina seca agrava las condiciones de los pacientes con padecimientos pulmonares crónicos previos, además de propiciar cuadros de resequedad en la garganta y conjuntivitis.