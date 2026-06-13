¡Tiembla HOY! Se registra sismo en guerrero magnitud 5.2; ¿se sintió en la CDMX?

Esta tarde se registró un sismo en San Marcos, Guerrero, de magnitud 5.2. De forma oficial se informó que no se sintió en la Ciudad de México, auqnue algunos usuarios en redes sociales mencionan que sí llegaron a percibirlo.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/g7A0dx4i5K — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

Protección Civil de Morelos descartó afectaciones por el sismo en Guerrero, pero mantiene activos protocolos de vigilancia. En tanto, Myriam Urzua, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que las alcaldías de la CDMX no reportan afectaciones por el sismo y aclaró que la alerta sísmica no se activó dado que el movimiento telúrico no superó los parámetros establecidos.

Hemos entablado comunicación con las UGIRPC de Alcaldías, al momento, no se reportan incidentes por el sismo registrado este día en Guerrero.



La Alerta Sísmica NO se activó porque no se cumplieron los parámetros necesarios.



Continuamos pendientes. https://t.co/9IXM0TAyzT — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 13, 2026

El sismo de esta tarde en San Marcos, Guerrero, provocó que una piedra cayera sobre la Avenida Escénica de Acapulco; no hubo automovilistas afectados.