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¡Tiembla HOY! Se registra sismo en guerrero magnitud 5.2; ¿se sintió en la CDMX?

A las 12:20 horas de este sábado 13 de junio 2026 se informó sobre un sismo en Guerrero, de magnitud 5.2. Se activaron los protocolos de seguridad.

Se registra sismo en Guerrero magnitud 5.2
|SMN

Escrito por: Ollinka Méndez

Esta tarde se registró un sismo en San Marcos, Guerrero, de magnitud 5.2. De forma oficial se informó que no se sintió en la Ciudad de México, auqnue algunos usuarios en redes sociales mencionan que sí llegaron a percibirlo.

Protección Civil de Morelos descartó afectaciones por el sismo en Guerrero, pero mantiene activos protocolos de vigilancia. En tanto, Myriam Urzua, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que las alcaldías de la CDMX no reportan afectaciones por el sismo y aclaró que la alerta sísmica no se activó dado que el movimiento telúrico no superó los parámetros establecidos.

El sismo de esta tarde en San Marcos, Guerrero, provocó que una piedra cayera sobre la Avenida Escénica de Acapulco; no hubo automovilistas afectados.

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