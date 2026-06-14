Sismos en México HOY: Reportan temblor en Pinotepa Nacional, Oaxaca

¿Tembló en México este domingo 14 de junio? Sigue la actividad completa sobre sismos con magnitudes, daños, ubicaciones exactas, alerta sísmica y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos este fin de semana.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

En la república mexicana, la alerta sísmica se activa cuando los sensores detectan un movimiento fuerte en la tierra y detectan que su magnitud y distancia representa un riesgo real para la población y ciudades alrededor.