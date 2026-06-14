Sismos en México HOY: Reportan temblor en Pinotepa Nacional, Oaxaca
Sismos en México este domingo 14 de junio: Sigue el reporte EN VIVO de todos los movimientos telúricos con magnitudes y ubicaciones exactas.
¿Tembló en México este domingo 14 de junio? Sigue la actividad completa sobre sismos con magnitudes, daños, ubicaciones exactas, alerta sísmica y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos este fin de semana.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
En la república mexicana, la alerta sísmica se activa cuando los sensores detectan un movimiento fuerte en la tierra y detectan que su magnitud y distancia representa un riesgo real para la población y ciudades alrededor.
Sismos en México HOY: Reportan temblor en Pinotepa Nacional, Oaxaca
Sismo de magnitud 2.8 se registra en San José del Cabo, Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 2.8 la tarde de este domingo 14 de junio de 2026 en el estado de Baja California Sur.
El movimiento telúrico se localizó en tierra, a solo 2 kilómetros al suroeste de San José del Cabo.
Sismo de magnitud 4.1 se registra en Matías Romero, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 la mañana de este domingo 14 de junio de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico se localizó a 63 kilómetros al noroeste de Matías Romero.
Sismo de magnitud 4.0 se registra al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este domingo 14 de junio de 2026 en la región de la costa de Oaxaca.
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a 86 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional.