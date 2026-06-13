Sin aire acondicionado y con altas temperaturas: así opera el Hospital General del ISSSTE en Hermosillo

El Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE, en Hermosillo Sonora, cumplió 10 días con afectaciones en su sistema de aire acondicionado, una situación que ha impactado principalmente las áreas de recuperación y el piso de cirugía.

Mientras pacientes y personal del hospital enfrentan las altas temperaturas, el instituto asegura que continúan los trabajos de reparación para restablecer el servicio de climatización.

Casi 11 días sin aire acondicionado en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por el ISSSTE, las labores se concentran en la reparación del sistema central de climatización y de la red hidráulica asociada.

Los trabajos incluyen la sustitución de tramos de tubería con materiales de alta resistencia, la reposición del aislamiento térmico y la realización de pruebas de presión, hermeticidad y operación para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura antes de ponerlo en marcha.

El organismo señaló que los quirófanos donde se realizan procedimientos ambulatorios y cirugías de urgencia continúan operando con aire acondicionado, por lo que estos servicios no han sido suspendidos.

Se cumplen 10 días sin aire acondicionado en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del @ISSSTE_mx, en Hermosillo, Sonora.



Las área de recuperación y piso de cirugía son las más afectadas. pic.twitter.com/iOp0TXNNez — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Sin embargo, para garantizar la atención médica de los pacientes programados, se han realizado gestiones para referir algunos casos a otras unidades de la institución, entre ellas la Clínica Hospital de Ciudad Obregón.

Como medida temporal, el ISSSTE también informó que se lleva a cabo la instalación de equipos minisplit en áreas de apoyo, estancia y hospitalización seleccionadas.

Clima en Hermosillo, Sonora

La situación ha generado preocupación debido a las elevadas temperaturas que se registran en Hermosillo durante esta época del año.

Sonora se mantiene entre las entidades con las condiciones más extremas del país, ya que gran parte de su territorio, incluido Hermosillo, se encuentra dentro de la categoría de temperaturas superiores a los 45 grados Celsius.

