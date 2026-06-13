El segundo partido de México tras la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya generó dudas entre los estudiantes, padres de familia y docentes: ¿se suspenderán las clases el próximo 18 de junio para ver el segundo partido?

Este 11 de junio de 2026 se llevó a cabo el partido que inauguró la justa mundialista y el Estadio Ciudad de México fue la cancha donde la Selección Mexicana se enfrentó contra Sudáfrica con un marcador 2-0 a favor del Tricolor. Ese día, por decreto presidencial, se suspendieron las clases en algunos estados.

¿A qué hora juega México el 18 de junio en el Mundial 2026?

México jugará contra Corea del Sur el jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas tiempo local, es decir, a las siete de la tarde y el encuentro será en el Estadio Guadalajara.

Recuerda que podrás ver el partido en vivo a través de la señal de TV Azteca y de manera gratuita en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la mejor información.

¿Se suspenden las clases por el partido de México el 18 de junio de 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitidio ningún acuerdo o comunicado oficial que establezca la suspensión de clases para el próximo jueves 18 de junio de 2026 con motivo del partido de México contra Corea del Sur.

En el calendario escolar 2025-2026 vigente de la SEP esa fecha no es un día inhábil o de suspensión de actividades.

Ante ello, las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de educación preescolar, primaria y secundaria, deberán operar con normalidad mientras la SEP no publique alguna modificación o acuerdo extraordinario.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP es de 185 días para escuelas públicas y particulares de nivel preescolar, primaria y secundaria incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El ciclo escolar actual inició el 1 de septiembre de 2025 y concluye el próximo 15 de julio de 2026 y del 18 de julio al 31 de julio se contempla un receso de clases.

