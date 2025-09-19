Muere Julieta Fierro, científica, estudiosa del cosmos y pionera en la divulgación de la ciencia

Logo InklusionSitio accesible
Muere Julieta Fierro, científica
Escrito por: Ollinka Méndez
Se informó sobre la muerte de Julieta Fierro Gossman, destacada científica y profesora de la UNAM, fue ampliamente reconocida por su trabajo. Falleció hoy 19 de septiembre.

A lo largo de su carrera, recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Kalinga de la UNESCO, el Premio a la Divulgación de la Academia de Ciencias de Tercer Mundo y el Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.

Además, le fueron otorgados el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelia.

Información en desarrollo

