Muere Julieta Fierro, científica, estudiosa del cosmos y pionera en la divulgación de la ciencia

Se informó sobre la muerte de Julieta Fierro Gossman, destacada científica y profesora de la UNAM, fue ampliamente reconocida por su trabajo. Falleció hoy 19 de septiembre.

A lo largo de su carrera, recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Kalinga de la UNESCO, el Premio a la Divulgación de la Academia de Ciencias de Tercer Mundo y el Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.

🌌 Fallece Julieta Fierro Gossman, científica, astrónoma y pionera en la divulgación de la ciencia en México.



Su legado en la enseñanza y popularización del cosmos dejó una huella imborrable, inspirando a generaciones enteras.



Gracias, Julieta, por acercar el universo a todos…

Además, le fueron otorgados el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelia.

