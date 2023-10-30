Así se preparan los panteones para el Día de Muertos 2023 en la CDMX

Previo a la celebración del Día de muertos en México, miles de personas iniciaron una silenciosa movilización en la capital del país. Se estima que un millón y medio de personas acudirán al reencuentro con los suyos en los 118 panteones de la Ciudad de México (CDMX).

Ante esto, los panteones se preparan para recibir a los visitantes: “Ahorita, limpieza, mire y ponerle nada más así la flor porque hay gente que se la roba, no olvidar nunca, esto es la tumba de mi mamá y de mi papá ellos nos criaron y aquí estamos cada año bueno, yo no yo vengo diario”, dice un visitante. que se encuentra preparando la tumba de sus seres queridos.

Personas comienzan con la limpieza de las tumbas para el Día de Muertos 2023

Las familias comenzaron con la limpieza de las tumbas de sus seres queridos, como suele ocurrir puntualmente desde hace casi 40 décadas para esta familia.

“José, José Zúñiga tiene 38 años de muerto, ahorita medio limpiamos porque no traemos los suficientes materiales. La idea era pintar todo esto”, dijo una visitante. Asimismo, contestó que el Día de Muertos para ell significa: “Recordar, recordar a los difuntos, pero bueno, siempre los tenemos en nuestro pensamiento”.

Don Nicolás trabaja con flores desde hace 60 años, cuando heredó el oficio de su madre y dice que los visitantes podrían llevarse un susto enmarcado en terciopelo: “Hace un año, 50 ¿Ahora en cuánto está? 120, el doble. También el cliente lo reciente porque si se manda uno no compra nada, entonces algo que sea más o menos accesible”.

Operativo de seguridad en panteones de CDMX

El jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, señaló que se espera una asistencia de al menos 300 mil personas en los panteones, por lo que se realizará un operativo de seguridad con el propósito de que el Día de Muertos 2023 se lleve a cabo con total tranquilidad.

En este, participarán 17 mil 477 elementos de la policía y en los alrededores de los panteones se tendrán a 2 mil 860 vehículos.