Día Mundial del Sueño: Insomnio causa riesgo de adicción a fármacos, revela UNAM

El insomnio es un problema creciente en la población mexicana, y su manejo inadecuado está generando riesgos adicionales para la salud, en el Día Mundial del Sueño te queremos decir cuáles son los riesgos de la automedicación para lograr dormir.

De acuerdo con un estudio de la Clínica del Sueño de la Universidad Autónoma de México (UNAM), una parte significativa de quienes padecen este trastorno recurren al uso sin receta de medicamentos, lo que puede generar dependencia y otros problemas de salud.

Problemas de la automedicación en el sueño

De acuerdo con Ulises Jiménez Correa, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, y coautor del estudio “Irrational Use of Medications among Adults with Insomnia: An Observational Study at a Sleep Clinic in Mexico”, señala que el insomnio afecta al 18.8 porciento de los adultos mayores de 20 años en México.

Se trata del trastorno del sueño más común y puede manifestarse en la dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuentemente durante la noche o no alcanzar un descanso reparador, lo que impacta en la calidad de vida de quienes lo padecen.

Un estudio publicado en la revista Pharmacy, analizó a 89 pacientes con insomnio crónico que había consumido medicamentos para tratar el problema durante el año previo a su ingreso a la Clínica del Sueño.

Se observó que aunque la mayoría contaba con receta médica, en muchos casos los fármacos no eran los indicados para tratar las condiciones de los pacientes.

Jiménez Correa dice que es fundamental que las personas con insomnio reciban atención médica especializada y no recurran a la automedicación, pues esta práctica puede agravar el problema en lugar de solucionarlo.

Del insomnio a la fatiga diurna

El especialista advierte que el insomnio no tratado puede generar fatiga diurna, irritabilidad, ansiedad y depresión, y a largo plazo puede aumentar el riesgo de padecer hipertensión, problemas de memoria y somnolencia al conducir.

Sin embargo, hasta un 85 por ciento de los casos de insomnio crónico no son diagnosticados, ya que muchas veces se asocian con otras condiciones psicológicas o médicas.

Entre los factores que contribuyen al insomnio, Jiménez Correa menciona la exposición excesiva a pantallas antes de dormir, la falta de actividad física y una alimentación inadecuada.

Día Mundial del Sueño

El 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, una iniciativa de la Sociedad Mundial del Sueño que busca concientizar sobre la importancia de un descanso saludable. Este año, el lema es “Hacer del sueño saludable, una prioridad”, lo que enfatiza que no se trata solo de dormir, sino de hacerlo bien.

Uno de los mayores peligros del insomnio es la automedicación, ya que muchas personas recurren a medicamentos que no les fueron recetados o buscan alternativas como el alcohol, marihuana o productos de cannabidol para intentar dormir mejor.