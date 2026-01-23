¡Preocupante crisis! Dictaduras, represión y derechos vulnerados en el Día Mundial de la Libertad

Hoy, 23 de enero de 2026, se conmemora el Día Mundial de la Libertad, una jornada que busca concientizar acerca de la importancia del respeto a este derecho universal, además de visibilizar las amenazas que enfrenta en distintas partes del mundo. Una fecha que recuerda históricas luchas (y las actuales), por la libertad individual, de expresión y de derechos civiles.

Esta efeméride se celebra en varios países para resaltar la lucha por los derechos y la igualdad como pilares de sociedades justas e igualitarias; sin embargo, la realidad contemporánea muestra que los discursos oficiales sobre libertad rara vez coinciden con la experiencia de millones de personas sometidas a regímenes represivos.

#DíaMundialDeLaLibertad | ¿Qué es la #libertad cuando empieza a perderse?



Más que un concepto abstracto, es la capacidad de actuar, pensar y decidir sin imposiciones, y de defender los #derechos que nos permiten vivir con dignidad.



Hoy, la libertad está en juego, especialmente… pic.twitter.com/G8KGPijXGu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

¿Qué ocurre con los regímenes autoritarios en Latinoamérica?

En varios países latinoamericanos con gobiernos autoritarios, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, la libertad de expresión, prensa y movimiento se encuentra gravemente restringida. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado persecución a periodistas, activistas y opositores, además de censura y arrestos arbitrarios. En muchos casos, estos gobiernos, o mejor dichas dictaduras, mantienen un discurso de victimización ante sanciones internacionales mientras reprime internamente a quienes exigen derechos básicos.

Por ejemplo, en Venezuela, cuyos “líderes” han denunciado sanciones y pedidos de intervención internacional, utilizando esos señalamientos como justificación para consolidar más control y limitar libertades civiles.

Hoy el mundo habla de libertad… pero los hechos cuentan otra historia.



En el #DíaMundialDeLaLibertad, la realidad vuelve a desmentir los discursos: protestas reprimidas, presos políticos, migrantes perseguidos y ciudadanos viviendo bajo el miedo en regímenes que se dicen… pic.twitter.com/xYa77A7Dek — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

¿Quiénes sufren hoy la falta de libertad?

La lista de afectados por violaciones a la libertad es extensa e incluye: Familiares de presos políticos que esperan noticias de sus seres queridos detenidos sin juicio. Ciudadanos en territorios ocupados, como los ucranianos bajo control ruso, que enfrentan restricciones extremas a su vida cotidiana.

Migrantes que huyen de violencia y pobreza, solo para enfrentar detenciones y deportaciones, especialmente en la frontera de Estados Unidos con México.

Además, miles de ciudadanos han perdido la vida o han sido perseguidos por expresar opiniones disidentes en contextos autoritarios, recordando que la libertad no es un derecho garantizado, sino una batalla constante por defender y recuperar.

¿Qué significa la libertad hoy?

Para expertos en derechos humanos, la libertad no es solo una declaración simbólica en un calendario, es la posibilidad real de actuar, pensar y expresarse sin miedo a represalias.

La conmemoración de Día de la Libertad debe servir no solo para recordar discursos oficiales, sino para evaluar las brechas entre esos discursos y la vida real de millones de personas; ¿estamos realmente protegiendo la libertad cuando millones aún la ven negada?