Sigue el conflicto: Estudiantes del IPN rechazan propuesta de autoridades, “es lo mismo”

Una vez más no hubo acuerdo entre los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y representantes del gobierno federal, esto a pesar de que hubo una propuesta por parte de las autoridades a su pliego petitorio.

Hasta las puertas del Canal Once llegaron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para entregar su respuesta al pliego petitorio de los jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones del canal desde hace 15 días.

Estudiantes del IPN rechazan propuesta

La directora de Asuntos Laborales de la SEP Araceli Durán, leyó el documento en voz alta y en el texto se destaca que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender el presupuesto del IPN.

Además, sobre las acusaciones por malos manejos contra el director del Politécnico y otros funcionarios, la SEP recalcó que pedirá al Órgano Interno de Control del instituto realizar revisiones.

Además de realizar auditorías internas para determinar la actuación del personal y deslindar responsabilidades sobre las denuncias que han realizado los jóvenes.

Los estudiantes rechazaron el contenido del documento asegurando que es similar a otros que se les han presentado, es decir no hay cambios sustranciales en las respuestas.

Sin embargo, aseguraron que accederán a establecer una mesa de trabajo con autoridades a partir de la próxima semana.

Los estudiantes lamentaron que tampoco se responde a la “desaparición del patronato Corazón Guinda y Blanco”, ni que se presente por escrito y “bien desglosado todo el dinero que ha ingresado a esa fundación, todo lo que se han mal gastado y el dinero que queda y han recaudado, así como mecanismos y fechas establecidas sobre cómo van a regresarlo”.

