Maestra en Corea del Sur condenada a cadena perpetua por apuñalar a alumna de 8 años

Un tribunal en Corea del Sur condenó a cadena perpetua a una maestra por apuñalar y asesinar a una niña de 8 años de edad, en la ciudad de Daejeon; el caso conmocionó a la sociedad surcoreana.

La tragedia ocurrió desde el pasado 10 de febrero 2025; sin embargo, la sentencia se dictó hasta el 20 de octubre 2025.

Familiares de la pequeña estudiante habían pedido darle la pena más dura, por lo que la Fiscalía había solicitado la “pena de muerte"; sin embargo, según las autoridades, no había pruebas suficientes para otorgar dicha condena.

La maestra engaño a su alumna: Cronología del asesinato de la pequeña de 8 años

De acuerdo con los primeros informes, Myeong Jae-wan, profesora de 48 años de edad, llevó con engaños a Kim Ha-neul, estudiante de 8 años, hasta un salón de audiovisual para apuñalarla hasta dejarla sin vida.

Ese día, la pequeña niña regresaba a casa después de completar el cuidado extraescolar en su escuela primaria; los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde.

Los reportes arrojan que la maestra ya había preparado el arma de antemano.

Myeong Jae-wan, también fue acusada de patear y destruir una computadora de la escuela, situación que ocurrió unos 4 ó 5 días antes del crimen. Además de agredir a uno de sus compañeros de trabajo.

Las investigaciones revelaron que el asesinato de Kim Ha-neul, no fue por razones directas a la pequeña estudiantes, si no a factores en la vida de la profesora surcoreana,

Al parecer, la maestra Myeong se sentía insatisfecha por su nuevo lugar de trabajo, además de sentir una profunda irá cuando su esposo le recomendó tomar una licencia o baja por enfermedad.

Revelan que la maestra sufría de ansiedad extrema y depresión

El 9 de diciembre de 2024, la profesora Myeong Jae-wan fue dada de baja de su centro de trabajo debido a un tratamiento para la depresión; sin embargo, regresó a trabajo anticipadamente el 30 de diciembre y comenzó a ir a la escuela el 3 de febrero.

Se descubrió que la maestra surcoreana sufría de “confusión de identidad” debido a una ansiedad extrema por razones como el alejamiento de su familia, el no adaptarse a su centro de trabajo, así como su arrepentimiento por su regreso apresurado.