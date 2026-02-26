¿Alarma internacional? Afganistán realiza ataque a posiciones en Pakistán

La tensión entre Afganistán y Pakistán vuelve a encender las alarmas internacionales, esto luego de que el gobierno talibán efectuara el lanzamiento de un nuevo ataque en operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones militares pakistaníes en la frontera común, en lo que calificó como una respuesta directa a recientes ataques aéreos de Pakistán.

La declaración fue efectuada por Zabihullah Mujahid, portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, a través de la red social X: “en respuesta a provocaciones repetidas y violaciones por parte de círculos militares pakistaníes, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones e instalaciones militares a lo largo de la Línea Durand”.

د هېواد لوی درستیز د خپلو مجاهدو ځواکونو قومنده په لاس کې لري



لوی درستیز کشور قومانده نیرهای مجاهد خود را به دست دارد. pic.twitter.com/PXwKPPnYWP — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026

¿Qué detonó la ofensiva en la frontera Afganistán-Pakistán?

El anuncio llega tras bombardeos atribuidos a la Fuerza Aérea de Pakistán en territorio afgano, reportados por medios internacionales como Reuters y Al Jazeera, que citaron fuentes oficiales y de seguridad en la región. Islamabad ha sostenido en ocasiones anteriores que estos ataques buscan neutralizar a militantes que operan cerca de la frontera; sin embargo, las autoridades talibanes han denunciado que se trata de violaciones de soberanía.

La zona en disputa es la llamada Durand Line, una frontera de aproximadamente 2.640 kilómetros establecida en 1893 durante el dominio británico. Históricamente, ha sido un punto de fricción entre ambos países, especialmente tras el regreso del Talibán al poder en 2021.

An itibariyle



Afganistan İslam emirliği,

Zırhlı araçlar ağır silahlar füzeler ve baskınlarla, Pakistan Ordusu'nu Duran Hattından Püskürttüyor...... https://t.co/UvSyrUSlaF pic.twitter.com/3KCRnLyGlS — Melhame Medya (@ebuyahya001) February 26, 2026

¿Qué implica esta escalada militar?

Expertos en seguridad regional advierten que este intercambio de ataques podría desestabilizar aún más una región ya golpeada por décadas de conflicto. La frontera afgano-pakistaní es estratégica tanto para la seguridad interna de ambos países como para el equilibrio geopolítico en Asia Central y del Sur.

Hasta el momento, no se han confirmado cifras oficiales sobre víctimas o daños materiales derivados de la ofensiva anunciada por Kabul. El gobierno de Pakistán no había emitido una declaración detallada al cierre de esta nota.

¿Hay riesgo de un conflicto mayor entre Afganistán y Pakistán?

Analistas consultados por medios internacionales señalan que, aunque los enfrentamientos fronterizos no son nuevos, una escalada abierta entre fuerzas estatales podría tener consecuencias diplomáticas y militares significativas.

La comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos, mientras crece la incertidumbre sobre los próximos movimientos de ambos gobiernos. La situación sigue en desarrollo; ¿estamos ante un nuevo capítulo de conflicto regional o habrá espacio para la diplomacia?