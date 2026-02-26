Impactante VIDEO: Cámara corporal capta el momento en que oficial de Nueva York es atropellada

Una mujer policía en Nueva York, Estados Unidos, se salvó por poco tras sufrir un terrible accidente cuando fue atropellada por una camioneta a inicios de febrero de 2026. El incidente quedó captado en video gracias a la cámara corporal que portaba el agente.

El momento del impacto: ¿Qué muestra la cámara corporal de Bailey Martin?

Las imágenes las compartió la Policía Estatal de Nueva York y muestran cuando una camioneta gris se pasó un letrero de Alto y arrolló a la agente Bailey Martin.

El video muestra el incidente sucedido el 13 de febrero de 2026, alrededor de las 8:00 horas. La agente sale de su patrulla y habla con otro de sus compañeros sobre una investigación sobre un choque, cuando ocurre el incidente: la camioneta la golpea y la deja inconsciente en el piso.

Después de ello, el vehículo choca contra la patrulla de Bailey Martin. La oficial tuvo que ser hospitalizada, aunque sus lesiones no fueron de consideración ni ponían en riesgo la vida.

¿Cegado por el sol? La polémica declaración del conductor que atropelló a la agente

El conductor de la camioneta declaró a la policía que trataba de virar cuando no pudo completar el giro y que no se detuvo ante el aviso de Alto debido a que la luz del sol lo cegó.

Estado de salud: La valiente oficial que ya regresó al servicio activo

La agente Martin recibió tratamiento médico de emergencia en el lugar y después fue trasladada a un hospital. La Policía Estatal de Nueva York aseguró que ya volvió a su trabajo.

Mientras que el conductor y sus tres pasajeros recibieron atención médica en la escena y rechazaron recibir más ayuda.