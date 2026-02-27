DIF Tamaulipas facilita trámites y servicios para personas con discapacidad

El Sistema DIF Tamaulipas, a cargo de la doctora María de Villarreal, ofrece diversos trámites y servicios dirigidos a personas con discapacidad motora temporal o permanente, con el objetivo de facilitar su movilidad, el acceso a gestiones oficiales y el ejercicio pleno de sus derechos.

A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se brinda atención integral que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias.

¿Cómo obtener el certificado de discapacidad en Tamaulipas?

Uno de los principales servicios es el certificado de discapacidad, documento indispensable para acceder a trámites, beneficios y atenciones especializadas.

Para solicitarlo, es necesario presentar:



Copia del resumen médico con diagnóstico

CURP

INE

Comprobante de domicilio

Carnet, en caso de ser paciente del CREE

Trámites del DIF Tamaulipas para personas con discapacidad.|DIF Tamaulipas

Credencial nacional para personas con discapacidad (CRENAPED)

El CREE también apoya en la gestión de la credencial nacional para personas con discapacidad (CRENAPED), documento oficial con validez en todo el país que acredita una discapacidad permanente y facilita el acceso a servicios y beneficios preferenciales.

Los requisitos para obtenerla son:



Certificado de discapacidad vigente con fotografía, expedido por el DIF Municipal o Estatal

Copia del acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad

Para mejorar la movilidad y el acceso a espacios reservados, se tramita el tarjetón para uso exclusivo de cajones de estacionamiento, el cual cuenta con dos modalidades:



Tarjetón azul: para personas con discapacidad motora o neuromotora permanente, con vigencia de tres años.

Tarjetón blanco: para personas con discapacidad temporal, con vigencia determinada según el tipo de lesión y tiempo estimado de recuperación.

Placas de circulación para personas con discapacidad

Asimismo, se ofrece el trámite de placas de circulación para personas con discapacidad, que pueden ser solicitadas por la persona usuaria o por un familiar, con la finalidad de facilitar el uso de los espacios de estacionamiento destinados a su acceso.

Para la expedición del tarjetón y las placas se solicitan, como requisitos generales:



Constancia de discapacidad con antigüedad no mayor a seis meses (expedida por el CREE o DIF Municipal)

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

INE vigente

CURP

¿Dónde se ubica el CREE en Ciudad Victoria?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del CREE, ubicadas en la avenida Ricardo Flores Magón #195, colonia Doctores, en Ciudad Victoria, o comunicarse a los teléfonos:

