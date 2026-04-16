Tragedia en el mar: necropsias confirman que hidrocarburos están matando tortugas en Veracruz

La aparición de tortugas marinas muertas en playas del sur de Veracruz ha encendido las alertas ambientales, luego de que necropsias confirmaran que la mayoría falleció a causa de contaminación por hidrocarburos.

Especialistas señalan que los animales presentan daños severos tanto por la inhalación de gases tóxicos como por la ingestión de alimento contaminado, lo que evidencia el impacto directo de la mancha en el ecosistema del Golfo de México.

Tortugas mueren por daños severos a su ecosistema

Las necropsias practicadas a seis tortugas halladas sin vida en playas del sur de Veracruz revelan que la mayoría murió a causa de la contaminación por hidrocarburos.

"La última que examiné de plano venía el intestino bañado de puro hidrocarburo, tengo fotografías, tengo con que probar, una persona me acompañó tenemos testigos de ellos, entonces si es hidrocarburo, si lo que las está matando", dijo Jaime Takami, médico veterinario.

El especialista explicó que las tortugas presentan dos principales afectaciones a causa del hidrocarburo: la primera, por la inhalación de gases tóxicos como benceno y tolueno cuando suben a respirar y la segunda, por la ingesta al alimentarse de pastos marinos contaminados.

"La tortuga antes de ingerir ya se está muriendo por inhalación y congestión y se colapsan los pulmones y la otra es de plano porque generalmente la tortuga Verde, que es la Chelonia Mydas, que ha sido la más frecuentemente dañada, pues su hábito de alimentación son los pastos marinos que están en los arrecifes, que es los que han sido dañados, entonces están comiendo el pasto con hidrocarburo", explicó Jaime Takami, médico veterinario.

Expertos en fauna marina han localizo diversas especies muertas desde que inició la contaminación por hidrocarburo en aguas del Golfo de México.

Más de cinco especies afectadas por el hidrocarburo

"Hasta este momento hemos encontrado 8 tortugas marinas sin vida, por ejemplo la Chelonia Mydas la tortuga verde formativo amarillo. Hemos encontrado seis restos de esta tortuga, encontramos una tortuga Eretmochelys, que es la tortuga Carey, hemos encontrado restos orgánicos de la tortuga Kempi que es la tortuga lora, hemos encontrado aves marinas como garzas, gaviotas, pelícanos, algunos peces", dijo Alex Cepeda.

El médico veterinario Jaime Takami advirtió que la muerte de tortugas marinas en playas contaminadas por hidrocarburo no tiene precedente histórico y que continuará mientras persista la mancha.