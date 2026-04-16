Sube el Acabús… el transporte en Acapulco toma por sorpresa a usuarios

Sin previo aviso oficial, el sistema de transporte Acabús aumentó su tarifa de 12 a 14 pesos, lo que tomó por sorpresa a usuarios que dependen de este servicio todos los días en Acapulco, Guerrero.

La medida ya comenzó a generar molestias, sobre todo entre quienes usan el transporte más de una vez al día.

¿Cuánto cuesta ahora el Acabús y cómo afecta a los usuarios?

El incremento parece pequeño —solo dos pesos—, pero para muchos representa un gasto acumulado importante. Ricardo Olea López, usuario frecuente, se dio cuenta del aumento justo cuando intentaba hacer su segundo abordaje del día: “Sí, de hecho iba a tomar el Acabús pero cuando vi eso y por ahorrarme también esos dos pesos que son necesarios voy a usar otro transporte”.

En su caso, trasladarse desde el poblado de La Venta hasta el centro le implica gastar cerca de 40 pesos diarios, una cifra que pesa más cuando el servicio no siempre cumple con las condiciones básicas.

Cada vez hay menos camiones con aire en Acapulco

Además del aumento, los usuarios señalan que el servicio ha ido a la baja en calidad. “La mayor parte de los autobuses no tienen aire acondicionamiento, y anteriormente así era pero no sé, quizá no tenga para el mantenimiento o algo pero ya no, cada vez son menos los que ya no tienen aire...”.

Las altas temperaturas en Acapulco hacen que viajar en unidades sin aire acondicionado sea aún más complicado, sobre todo en horas pico, cuando las unidades van llenas.

Hasta ahora, no hay una explicación oficial clara. Autoridades del sistema señalaron que esperarán un tiempo —sin detallar cuánto— antes de formalizar el aumento.

Esto ha generado incertidumbre entre los usuarios, quienes no saben si el costo podría seguir subiendo.

El impacto ya se nota en la forma en que la gente se mueve por la ciudad. Fernanda González cuenta que ha tenido que cambiar sus hábitos para no gastar de más: “Uno se ve afectado porque la mayoría en Acapulco gana el salario mínimo desgraciadamente y entre más costo de transporte es más complicado la verdad al final del día...”.

En su caso, ha optado por caminar algunos tramos para reducir gastos, una decisión que cada vez toman más personas.

Transporte caro y servicio irregular: la combinación que preocupa en Acapulco

Aunque el Acabús sigue siendo una opción más económica frente a otros transportes en la ciudad, el aumento constante en tarifas y las fallas en el servicio comienzan a generar inconformidad.

Entre largas esperas, unidades llenas y el calor, el incremento llega en un momento complicado para los usuarios.