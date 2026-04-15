Jalisco dará transporte público gratis a niños: ¿A qué edades aplica y cómo registrarse?

El transporte público gratis para niños en Jalisco ya tiene fecha; el programa arrancará el 30 de abril y permitirá a niñas y niños de entre 5 y 12 años acceder a dos viajes diarios sin costo en distintos sistemas de movilidad del estado.

El beneficio aplicará tanto para estudiantes de escuelas públicas como privadas; el objetivo es facilitar sus traslados diarios y apoyar la economía familiar, especialmente en zonas donde el transporte representa un gasto constante.

¿Quiénes pueden tener transporte público gratis en Jalisco?

El programa está dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años; podrán usar el transporte público gratis con una tarjeta especial que se entregará tras el registro en el padrón correspondiente.

El apoyo contempla dos viajes diarios, lo que cubre principalmente traslados escolares; se estima que más de 75 mil niños serán beneficiados en esta primera etapa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESCUENTO PARA ESTUDIANTES EN JALISCO: ESTAS SON LAS 4 TARJETAS VÁLIDAS PARA PAGAR 5 PESOS EN EL TRANSPORTE

¿Dónde aplica el transporte público gratis?

El beneficio estará disponible en el sistema Mi Transporte y en medios masivos como Mi Tren, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada; además, se prevé su integración en nuevas líneas en desarrollo.

El programa operará en zonas clave como el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno, con expansión prevista a otros municipios.

¿Cómo registrar a los niños?

El registro se realizará del 20 de abril al 30 de mayo; el trámite deberá hacerlo el padre, madre o tutor a través de la plataforma oficial habilitada por autoridades estatales.

Una vez completado el proceso, los beneficiarios recibirán una tarjeta que permitirá acceder al transporte público gratis; la entrega se realizará en módulos específicos.

¿Por qué es importante este apoyo?

El programa busca garantizar que los niños puedan trasladarse de forma segura y constante a sus actividades diarias; además, reduce la carga económica en las familias.

También se considera una medida para fomentar la permanencia escolar; al eliminar el costo del transporte, se facilita que los estudiantes acudan a clases sin interrupciones.