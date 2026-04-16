¡Ahora fue en Atizapán! Localizan feto en los baños de mujeres de la Preparatoria 87

Una jornada de incertidumbre se vivió en la Preparatoria Oficial número 87, ubicada en la colonia Hogares de Atizapán de Zaragoza, tras el hallazgo de un feto al interior de los sanitarios de mujeres. El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales en el plantel educativo.

El hallazgo y la respuesta de emergencia

El reporte se dio durante las actividades escolares, cuando alumnas que ingresaron a los sanitarios se percataron de la presencia del producto. De acuerdo con los primeros informes periciales, el feto presentaba ya varios meses de gestación y aún conservaba restos de líquido amniótico, lo que sugiere que el desprendimiento ocurrió poco tiempo antes de ser localizado.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Atizapán, quienes tras una revisión protocolaria, confirmaron que el feto no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Municipal procedieron de inmediato a acordonar el área de los baños para preservar la escena, mientras el resto de la comunidad estudiantil observaba con desconcierto el movimiento de las patrullas.

“No soy su tapadera” Habla la madre de Lucio, joven que abandonó a bebé en Tultitlán

Investigación en curso por la Fiscalía del Edomex

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se presentaron en la institución para realizar el levantamiento y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para determinar:



La identidad de la persona: Se revisan cámaras de seguridad y registros de asistencia para identificar quién ingresó a los sanitarios en el lapso del hallazgo. Las causas del incidente: Se busca establecer si se trató de un aborto espontáneo o una interrupción provocada, así como el estado de salud de la madre, quien podría requerir atención médica urgente.

A pesar del impacto del suceso, la dirección de la Preparatoria 87 informó que las clases y actividades administrativas no serían suspendidas.

El segundo hallazgo en cuestión de horas

Apenas este 14 de abril, se reportó la localización de un bebé en los baños para mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). El menor estaba dentro de un bote, un lugar que lo expuso de inmediato a condiciones de salud muy delicadas.

A pesar de la rapidez del traslado a un hospital, el cuerpo del recién nacido no resistió. Alrededor de las 13:05 horas, el personal médico confirmó el fallecimiento del menor.