Balacera desata el terror en fraccionamiento de Centro, Tabasco; reportan tres detenidos

El miedo invadió a decenas de personas la tarde de este miércoles 15 de abril, luego de que se registrara una intensa balacera en el fraccionamiento Villa El Cielo del municipio de Centro, Tabasco.

En los videos difundidos en redes sociales se puede escuchar las detonaciones de arma de fuego, mientras los residentes permanecían escondidos en los departamentos.

Reportan enfrentamiento armado entre policías y criminales en Tabasco

Alrededor del mediodía de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se enfrentaron a presuntos criminales, quienes al notar su presencia comenzaron a dispararles.

Reportes indican que el grupo armado era perseguido por la policía, pero al intentar escapar ingresaron a los edificios del conjunto habitacional. Desde ese lugar empezaron a disparar contra los uniformados, lo que inició la refriega,

La mayoría de vecinos se encerraron en sus casas y los negocios también bajaron cortinas, hasta que paró el intercambio de balas y los policías se retiraron del lugar.

Detienen a 3 personas tras balacera en Centro, Tabasco

Mediante un boletín informativo, la SSPC confirmó que la corporación repelió una agresión en el fraccionamiento Villa El Cielo, ubicado en la carretera Villahermosa-Teapa a la altura del kilómetro 22.5.

A pesar de la intensa balacera, las fuerzas de seguridad lograron establecer un operativo que terminó con la captura de tres personas involucradas en la agresión.

Durante la detención, se les decomisó dos armas, por lo que fueron trasladados aL Ministerio Público para que se iniciara una investigación en su contra.

Violencia en Tabasco: una disputa entre el crimen organizado

Ante el repunte en la cifra de homicidios en Tabasco, autoridades han atribuido la ola de violencia a la disputa de plazas entre el crimen organizado.

Hay que recordar que durante mucho tiempo este índice criminal fue asociado al grupo conocido como “La Barredora”, cuyo líder habría sido Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del Estado, quien permanece detenido.

Este grupo criminal se extendió de manera silenciosa, al punto de provocar que hoy Tabasco enfrente una ola de violencia, así como extorsiones contra negocios.