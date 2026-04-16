Surge otra “Lady gasolina” en Hidalgo: le rechazan la tarjeta a su hijo y huye para no pagar

¿Se está haciendo costumbre? Otro caso donde usuarios huyen para no pagar la gasolina volvió a ocurrir, pero ahora en Pachuca, Hidalgo. Tras la viralización del video, se le comenzó a llamar “Lady gasolina”.

VIDEO: "Lady gasolina" se niega a pagar 400 pesos en Hidalgo

Los hechos se registraron en una gasolinera de Pemex ubicada sobre el bulevar Colosio, a un costado de la Subsecretaría de Salud. De acuerdo con el testimonio del personal, todo comenzó cuando un joven a bordo de un Volkswagen Polo color gris, con placas de circulación NDT-79-18 del Estado de México, llegó al lugar y pidió tanque lleno.

Una vez que se le atendió, el joven intentó pagar con tarjeta bancaria en varias ocasiones, pero todas las transacciones fueron rechazadas. Incluso se reporta que pidió realizar una transferencia, pero el pago por más de 400 pesos nunca llegó.

Pero quién sí llegó fue una mujer, que presuntamente se identificó como la madre del conductor. Lamentablemente, en vez de arreglar la situación, terminó empeorando todo al punto de recibir el apodo “Lady gasolina”.

Surge “Lady Gasolina” en Pachuca, Hidalgo

Con una actitud déspota y altanera la mujer comenzó a discutir con el personal de la gasolinera, asegurando que no iba a pagar nada.

Tras varios minutos de discusión, la señora abordó el vehículo y se retiró del lugar sin liquidar el combustible cargado. Incluso, en el video difundido se puede escuchar como el empleado le dice “No señorita, usted no se puede retirar”.

La mujer de camisa roja cierra la puerta del auto y avanza a toda velocidad, mientras el despachador alcanza a decirle que está boletinada como robo, pero esto no impide que ambos huyan sin pagar.

Empleado paga los platos rotos: piden localizar a la mujer

Aunque la cantidad podría parecer menor, para el despachador representa un problema serio. En muchos casos, el monto se descuenta de su salario, lo que afecta directamente los ingresos del empleado, quien sin deberla termina pagando los platos rotos.

Hasta el momento, ni el joven ni la madre han podido ser identificados, y tampoco han acudido a la gasolinera para saldar la deuda, por lo que piden ayuda de los ciudadanos en caso de reconocer las placas.

Desafortunadamente, lo sucedido en Pachuca no es un hecho aislado. Hace poco, en Puebla, un video se volvió viral otra “Lady Gasolina” al mostrar a una mujer que también se retiró de una gasolinera sin pagar el combustible.

En el video se ve como el trabajador termina de cargar el tanque y vuelve a la estación para dejar la bomba, cuando un auto azul enciende el motor y huye a toda velocidad.

