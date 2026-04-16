Sin rastro de Lesly: joven que fue arrastrada por una ola en playa de San Mateo del Mar, Oaxaca

Han pasado más de 10 días y aún no se tiene rastro de Lesly Sofia Mases Burgua, una adolescente de 16 años, que presuntamente fue arrastrada por una ola en la playa de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el pasado 4 de abril.

Aquel día, la familia de Lesly disfrutaba el Sábado de Gloria, cuando el fuerte oleaje provocado por el mar de fondo, se llevó a varias personas, entre ellas a la menor de edad.

Continúa búsqueda de joven desaparecida en San Mateo, Oaxaca

La joven con raíces ikoots, acudió ese día a la playa como parte de una tradición local, cuando alrededor del medio día, una ola de gran tamaño arrastró a varias personas.

Bañistas lograron rescatar a varias personas con vida, pero Lesly Sofía no fue localizada. Ese mismo fin de semana también se reportó la muerte de una madre y un menor, quienes fueron arrastrados por el mar.

Desde que se activó la ficha de búsqueda, personal de la Secretaría de Marina desplegó un intenso operativo por toda la costa, pero los resultados fueron negativos.

En medio de las operaciones de rescate, familiares y vecinos acudieron a la playa para realizar una misa, con el fin de que el mar regrese a la adolescente, pero hasta la fecha nada se sabe de Lesly.

Protección civil extiende la búsqueda de Lesly Sofía

La esperanza es lo último que muere para la familia de la joven, q deuesde el día de la desaparición, han visitado continuamente el mar para orar que aparezca pronto.

Por su parte, el Coordinador de Protección Civil del Estado, Manuel Maza Sánchez, informó que se han realizado diversos sobrevuelos de reconocimiento desde San Mateo del Mar hasta los límites con Chiapas. Estas tareas de búsqueda también se han extendido a Salina Cruz.

Al día siguiente de su desaparición, personal naval realizó recorridos marítimos a lo largo de la costa; sin embargo, las condiciones adversas, como marejada y rachas de viento superiores a los 30 nudos, obligaron a suspender temporalmente las labores y regresar a puerto.