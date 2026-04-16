“Si Thalía no es víctima, ¿entonces qué es?”: Le niegan apoyo tras sufrir quemaduras por explosión de gas en Tamaulipas

A casi mil días de la explosión que cambió la vida de Thalía Martínez, su hermano, Salvador Martínez, habla en entrevista para Azteca Noticias sobre el estado actual de su hermana, la falta de apoyo institucional y las irregularidades que, asegura, rodean el caso en Tamaulipas.

El caso, ocurrido el 29 de junio de 2023 en Matamoros, Tamaulipas, expone no solo una tragedia personal, sino posibles fallas estructurales en la supervisión de infraestructura de gas en México.

¿Qué pasó el día de la explosión en Matamoros?

La mañana del 29 de junio, Thalía llegó a su departamento y al cerrar la puerta se registró una explosión por acumulación de gas natural. El inmueble no contaba con instalación de gas, ya que tanto la estufa como el boiler eran eléctricos. Sin embargo, el combustible se filtró desde el exterior, presuntamente a través del drenaje.

Peritajes realizados posteriormente detectaron niveles altamente explosivos de gas en el sistema de drenaje del domicilio. Además, se identificó que una tubería de gas natural se encontraba a una distancia indebida de la red de drenaje, lo que habría facilitado la filtración.

Momento de la explosión por gas natural en Matamoros, Tamaulipas en 2023; víctima sigue sin recibir apoyo

¿Quién es responsable de la explosión en Tamaulipas?

De acuerdo con los dictámenes técnicos, la causa del siniestro apunta a una fuga en infraestructura de gas natural operada por la empresa ENGIE.

La familia denuncia que, desde el primer momento, la empresa fue notificada del riesgo, pero no actuó para corregir la fuga ni prevenir daños mayores. La empresa se acercó en una primera instancia, sin embargo no han dado apoyo a la víctima y mucho menos han reconocido que lo que sufrió Thalía no fue un accidente, sino negligencia por falta de mantenimiento en la infraestructura.

¿Cómo está Thalía actualmente?

Salvador explica que las secuelas son profundas y cambiantes: “Entre ellas, pues las cicatrices evolucionan de muchas maneras este la piel. de un color muy, muy rojo. Empieza a tornarse este un color un poquito, a veces hasta más púrpura, después más blanco.”

De acuerdo con los peritajes del caso, Thalía sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, muchas de ellas de tercer grado, lo que implicó múltiples cirugías y tratamientos especializados.

Además, describe el proceso médico al que fue sometida: “Ella ya perdió la primera capa de su piel. Perdón, más bien ella ya perdió las capas de su piel y literal con un pelapapas como si fuera un pelapapas quirúrgico. Te quitan piel sana que tienes y esa es la que te ponen en el resto de tu cuerpo.”

Dos hermanos ayudando a su hermana menor.

La comisión de víctimas le negó a Thalía su reconocimiento. Ojo @SEGOB_mx @rosaicela_

Entonces que nos digan ellos con 90% de cicatriz, no poder mover los brazos, tener daños en los ojos, los dedos apuntados qué es #JusticiaParaThalia… pic.twitter.com/ALlzX0BHJf — Wikichava (@Wikichava) April 13, 2026

Thalía enfrenta secuelas severas como la amputación de todos los dedos de las manos, lo que ha cambiado por completo su vida cotidiana. Cosas tan simples como usar un cuchillo se vuelven un reto. "Hoy hablaba con ella y me decía que ya no hay cuchillos, porque hay unos especiales que tiene que usar, pero ya vi que ya no los venden.", afirmó Salvador.

¿Cómo ha sido la recuperación de Thalía?

Las consecuencias han sido devastadoras. Thalía sobrevivió con el 70% de su cuerpo con quemaduras, más de la mitad de ellas de tercer grado.

También sufrió la amputación de todos los dedos de ambas manos y ha tenido que someterse a más de 20 cirugías, con al menos 15 más pendientes.

Los tratamientos médicos son permanentes y costosos, incluyen medicamentos, rehabilitación, injertos de piel y atención especializada de por vida: “Lamentablemente, Thalía en estos momentos no tiene acceso a ningún tratamiento médico. No tiene acceso a las a los tratamientos láser que necesita.”, sentenció Salvador.

Explica que estos tratamientos no son opcionales: “Todos aquellos que han pasado por quemaduras, requieren tratamientos que son de por vida… ciertas sesiones de fisioterapia para el movimiento de sus brazos… necesita medicamentos… ciertas cremas que también son especiales y que son costosas.”

Thalía es una sobreviviente de una explosión y asegura que mostrará sus cicatrices con la intención de conseguir justicia y prevenir que este tipo de negligencias afecten a más personas.

Thalía sobrevive a explosión por fuga de gas natural en Matamoros, Tamaulipas|Especial

¿Por qué Thalía Martínez no ha recibido apoyo como víctima?

A pesar de la gravedad del caso, Thalía no ha sido reconocida como víctima por el Registro Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas.

Esta negativa le impide acceder a mecanismos de apoyo, atención médica integral y reparación del daño. La familia considera esta decisión como una forma de revictimización, especialmente ante la evidencia de las lesiones y los peritajes existentes.

"Cuando nosotros hacemos esta solicitud, de pronto se la niegan diciendo que no existían los elementos suficientes para que Thalía se considerara víctima. Entonces nos preguntamos si no es víctima, Thalía, entonces ¿qué es?", enfatizó Salvador.

Ante la negativa, Azteca Noticias intentó contactar al Registro Estatal de Atención de Víctimas, pero no se recibió respuesta. Por su parte, la familia ve un panorama complicado para Thalía debido a que ahora para que un amparo avance y reviertan la decisión del juez, pasarán por lo menos 4 o 5 meses. Tiempo que para Thalía refleja dolor y sufrimiento.

De acuerdo con el documento oficial de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas, con fecha 25 de febrero de 2026, se determinó como improcedente la inscripción de Thalía Estela Martínez Barrientos en el Registro Estatal de Víctimas, así como la de sus familiares como víctimas indirectas.

La solicitud, derivada de la carpeta de investigación NUC 330/2025, fue presentada por el Ministerio Público tras la explosión ocurrida el 29 de junio de 2023 en Matamoros, donde Thalía resultó con quemaduras severas.

En su análisis, la autoridad reconoció que el siniestro se originó por una acumulación de gas dentro del departamento, presuntamente filtrado desde la red operada por la empresa Grupo ENGIE México y/o Tamauligas, a través del drenaje.

Niegan registro de víctimas a Thalía tras sufrir quemaduras por explosión en el 2023|Comisión Estatal de Víctimas

Sin embargo, la negativa se basa en tres puntos clave:



Se confirmó que la causa fue acumulación de gas.

No se acreditó, hasta ese momento, una conducta humana dolosa o culposa.

No se identificaron elementos que configuren, prima facie, un delito.

Por ello, la Comisión concluyó que no se cumple con la definición legal de víctima de delito, de acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas del Estado.

Niegan registro de víctimas a Thalía en Tamaulipas|Comisión Estatal de Víctimas

Fugas de gas: un problema documentado en Tamaulipas

Documentos oficiales revelan múltiples fugas en Matamoros en años recientes. Incluso, existen inconsistencias entre reportes oficiales: “En el caso de Matamoros… ocurrieron cerca de 287 fugas en un solo día… la empresa solamente… registró una.”

Esto coincide con registros donde Protección Civil documenta múltiples incidentes que no fueron reportados ante autoridades regulatorias.

Por eso para Salvador no se trata de un evento fortuito: “Accidente cuando se pudo haber evitado no es accidente, es una negligencia.” Además, señala antecedentes directos: “En el departamento de Thalía ya había ocurrido una fuga que se había reparado por parte de esta empresa.”

Empresas, regulación y riesgo del gas natural

Sobre la empresa, advierte: “Ellos sabían muy bien… que no se le había dado mantenimiento… los historiales que había de fugas en la ciudad de Matamoros.”

También menciona irregularidades detectadas en otras zonas: “Encontraron que esta empresa tenía 280 kilómetros de tubería ilegal… como si fuera un huachicol de gas.”

Por esto mismo, para Salvador, el caso va más allá de su hermana: “Estamos jugándole a que en algún momento otra familia o varias familias vivan lo que nosotros vivimos.” Y cierra con la frase que resume su lucha: “Justicia para Thalía… para que esto no vuelva a pasar.”

