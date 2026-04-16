Desaparece bebé recién nacido en Oaxaca; familia estaría involucrada en red de trata

La Fiscalía de Oaxaca activó la Alerta Amber para la pronta localización de un bebé con las iniciales “N”, a pesar de que fue visto por última vez el pasado 23 de marzo, en la agencia municipal de Donají, en Oaxaca de Juárez.

Se investiga si la desaparición está relacionada con una red de trata de personas, luego de que se reportara que su propia madre lo entregó presuntamente para saldar una deuda económica.

Activan operativo de búsqueda para bebé desaparecido en Oaxaca

De acuerdo con las propias autoridades, el reporte se recibió apenas el pasado martes 14 de abril, pero los hechos datan de hace más de 20 días.

A esto se suma que aunque el menor ya tiene un mes y 24 días de nacido, el pequeño no ha sido registrado. Por ello, la Fiscalía desplegó un intenso operativo, sin que hasta el momento se tenga algún rastro.

En la ficha, solo se publicaron tres fotografías del bebé, sin que se proporcionara más detalles de la vestimenta o color de ojos.

La investigación sugiere que la desaparición del bebé podría estar relacionada con trata de personas, ya que todo indica que un familiar de la víctima lo habría entregado a un tercero de manera voluntaria.

¿Madre regaló a su bebé para saldar una deuda en Oaxaca?

Versiones extraoficiales señalan que la propia madre del pequeño lo habría entregado, presuntamente por una deuda relacionada con el consumo de drogas, ya que testigos refieren que la mujer enfrenta problemas de adicción a sustancias.

Por ello, se abrió una investigación en la Unidad Especializada en Trata de Personas (UETP), bajo el expediente 8338/UETP/2026, con el fin de localizar a los responsables y poner a salvo al menor.

Lamentablemente, debido al tiempo transcurrido desde la última vez que se vio al bebé, se teme que las personas involucradas hayan salido del estado o incluso del país. No obstante, será la fiscalía la que, en los próximos días, aporte más información sobre el caso.

