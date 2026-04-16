El jitomate le pega al bolsillo: sube el precio y caen las ventas hasta 50% en Tabasco

El precio del jitomate subiendo como la espuma en distintos puntos del país, como en Tabasco y Veracruz. Mientras en el sureste se mantiene relativamente accesible, en otras regiones ya alcanza cifras que preocupan tanto a comerciantes como a consumidores.

En mercados de Villahermosa, Tabasco, el kilo se vende en promedio entre 38 y 45 pesos, un precio que continúa en aumento preocupando a comerciantes y consumidores.

En Veracruz la historia no es distinta, pues ahí el kilo de tomate rojo ha llegado hasta los 58 pesos, lo que ya está impactando directamente en las ventas.

¿Por qué subió el precio del jitomate en México?

Comerciantes explican que uno de los principales factores es la reducción en el volumen de producto que reciben. Antes, llegaban entre 100 y 200 cajas diarias; ahora apenas alcanzan entre 30 y 60.

Además, el costo por caja también se disparó. En algunos casos pasó de 400 pesos a más de mil 400 pesos, lo que obliga a los vendedores a ajustar precios o reducir ganancias.

A esto se suma el traslado del producto. En estados más alejados de las zonas de producción, el precio aumenta por el tiempo y costo del transporte.

¿Cuánto cuesta el jitomate en mercados actualmente?

En Villahermosa, los precios se manejan así:



Tomate de primera: entre 38 y 40 pesos el kilo

Tomate de segunda: entre 34 y 35 pesos

Los comerciantes aseguran que intentan mantener precios accesibles para que la gente siga comprando, incluso sacrificando parte de su ganancia.

En contraste, en el mercado Zaragoza de Veracruz, el kilo ha llegado hasta los 58 pesos, lo que ha reducido el consumo, especialmente en productos básicos de la cocina diaria.

Ventas de jitomate bajan hasta 50% por alza de precios

El impacto ya se siente en los ingresos de los locatarios. Algunos reportan que sus ventas pasaron de un 60 o 70% a apenas un 40 o 50%.

El tomate no es el único producto afectado. También el limón y el pepino han registrado incrementos en los últimos días, encareciendo aún más la canasta básica.

Cocinas económicas resisten sin subir precios tras alza de jitomate

En fondas y cocinas económicas, el panorama tampoco es sencillo. A pesar del aumento en los insumos, muchas cocineras han optado por no subir los precios de sus platillos para no perder clientes. Esto implica absorber el golpe en sus ganancias, con tal de mantener el flujo de ventas.

"No le hemos subido nada, le seguimos con los mismos precios. Pues sí porque sino más nos baja la venta si le subimos. Y mira que se nos complique un poquito porque el tomate está carísimo, pero ahí vamos", señaló Guadalupe Uscanga, cocinera de antojitos en Veracruz.

Tanto vendedores como cocineros coinciden en que esperan una baja en los precios en las próximas semanas. De lo contrario, temen pérdidas mayores, tanto por baja demanda como por producto que no se logre vender.

