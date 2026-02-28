DIF Tamaulipas reafirma compromiso con los derechos de la niñez y erradicación del trabajo infantil

En el marco de la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, reiteró el compromiso de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado, coordinando acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Mediante becas educativas, pláticas de concientización, monitoreo y atención de casos, el organismo estatal impulsa estrategias integrales que colocan en el centro el bienestar de la infancia tamaulipeca.

“En el DIF Tamaulipas estamos siempre atentos a que cada niña y cada niño se desarrolle en un entorno armónico, cuidado y protegido. También trabajamos para desalentar el trabajo en menores de edad, porque así pueden construir un mejor futuro”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

Becas para más de mil 200 niñas, niños y adolescentes

Durante el último semestre de 2025, a través del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo de Trabajo Infantil (PANNARTI), se brindó apoyo a más de mil 200 niñas, niños y adolescentes con becas y acompañamiento integral.

De manera complementaria, por medio del Instituto Tamaulipeco de Becas y Crédito Educativo (ITABEC) y la beca “Esperanza de Tamaulipas”, se benefició a cerca de 900 menores de distintos municipios, con atención prioritaria a 353 que se encontraban en riesgo de incorporarse a actividades laborales.

Promoción de talleres sobre violencia dirigidos a niñas, niños y adolescentes

Asimismo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Estatal ha fortalecido la prevención a través de 62 talleres sobre violencia dirigidos a niñas, niños y adolescentes, beneficiando a mil 288 personas entre 2025 y los primeros meses de 2026.

Como parte de estas acciones, se implementó la ruta “Humanismo que Protege”, con 19 recorridos en calles y avenidas de la capital del estado para detectar casos y prevenir cualquier forma de explotación laboral infantil. Estas jornadas, concluidas el 15 de diciembre de 2025, permitieron brindar atención directa a más de 40 niñas, niños y adolescentes.

El DIF Tamaulipas reafirma su visión humanista y su compromiso de atender de manera integral a cada persona, grupo o población de atención prioritaria, defendiendo el derecho de la infancia a crecer, aprender y desarrollarse plenamente en un entorno seguro.