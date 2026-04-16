¡Lo están buscando! Automovilista embiste a agente de Tránsito en Monterrey y se da a la fuga

Circulaba en su motocicleta, hacía labores de vigilancia y en segundos terminó con heridas en el pavimento; un Agente de Tránsito fue embestido por un automovilista que, tras el accidente, huyó del lugar en Monterrey, Nuevo León, dejando al oficial lesionado.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 15 de abril sobre la lateral de avenida Gonzalitos, una mayor flujo de la ciudad; cámaras de seguridad del C4 captaron el momento exacto en que el conductor invade el carril y provoca el impacto.

Así fue embestido el Agente de Tránsito en avenida Gonzalitos en Monterrey

En las imágenes se observa al Agente de Tránsito desplazándose por el carril central; de pronto, un vehículo intenta incorporarse hacia la lateral sin precaución.

El movimiento es directo; el automóvil invade el espacio y golpea al oficial, quien sale proyectado varios metros antes de caer sobre la vialidad.

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🚔📹 Tras chocar a un agente de Tránsito de Monterrey que se desplazaba en motocicleta sobre la avenida Gonzalitos, un automovilista huyó del lugar y dejó al oficial lesionado. 🚔📹



El hecho fue captado por cámaras de vigilancia, donde se observa el momento en que el conductor… pic.twitter.com/7JTBPXD8w1 — INFO7MTY (@info7mty) April 16, 2026

Tras el accidente, el agente queda sobre el asfalto mientras su motocicleta es arrastrada hacia otro carril; la escena genera reacción inmediata entre quienes circulaban por la zona.

Testigos se frenaron para auxiliarlo y solicitar el apoyo; el momento ocurrió en plena circulación, lo que incrementó el riesgo en la zona.

Paramédicos atendieron al oficial en el lugar del percance y posteriormente fue trasladado a un hospital; autoridades informaron que se encuentra estable y en recuperación.

VIDEO muestra cómo conductor escapa tras embestir a tránsito

En las imágenes que ya son alanlizadas, se observa cómo el automovilista no se detuvo; tras el impacto, abandonó el sitio, lo que activó la búsqueda por parte de autoridades.

Las autoridades revisan grabaciones del sistema de videovigilancia y cámaras cercanas con el objetivo es ubicar al conductor que provocó el accidente.

El agente de Tránsito continúa en recuperación mientras avanza la búsqueda del responsable en Monterrey.