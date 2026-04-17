Justicia para Ana Luisa: ofrecen medio millón de pesos por sujeto que atacó a su pareja en Chiapas

El caso de Ana Luisa continúa impactando a los habitantes de Cintalapa, Chiapas. Una joven madre que fue atacada por su entonces pareja, Pablo Ruiz Córdova, el pasado lunes 13 de abril.

Sujeto que hoy es buscado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y por quien ofrecen hasta 500 mil pesos para dar con su paradero.

Buscan a sujeto que atacó con un machete a Ana Luisa en Cintalapa, Chiapas

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ofrece una recompensa de medio millón de pesos a cambio de información que permita dar con Pablo.

Un hombre, que tras una discusión con su pareja agarró un machete y comenzó a golpearla, al punto de causarle heridas que conllevaron a la mutilación de ambos brazos.

No era la primera vez que Ana Luisa sufría este tipo de violencia extrema por parte de Pablo. A pesar de la denuncia y una orden de restricción, el sujeto siempre volvía a la casa de la joven de 28 años, agrediéndola frente a sus hijos.

Como era de esperarse, el agresor logró darse a la fuga al internarse en una zona boscosa y el cauce del río en Cintalapa, sin que hasta el momento se sepa si logró salir del estado.

Estado de salud de Ana Luisa, joven agredida en Cintalapa, Chiapas

Tras el ataque, Ana Luisa fue auxiliada por elementos de Protección Civil, quienes la trasladaron al Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez.

Debido a la pérdida de sangre, la joven ingresó a terapia intensiva, donde permaneció en estado grave por días. Las heridas le provocaron lesiones en la cabeza y en ambos brazos.

Autoridades de Cintalapa han informado que tanto la madre como a la familia completa ya se les proporciona acompañamiento psicológico. Mientras que el agresor podría recibir un castigo ejemplar.

¿Cómo se castiga el intento de feminicidio en Chiapas?

Hasta el momento, Pablo solo es buscado por el delito de tentativa de feminicidio, aunque no se descarta que se sumen otros cargos, entre ellos violencia familiar.

Una vez que sea capturado, el sujeto podría enfrentar una sentencia de hasta 50 años y multas que ascienden a 932 UMA, que equivalen a los 100 mil pesos.

Cabe recordar que en Chiapas, el delito de feminicidio se castiga con hasta 100 años de prisión, según lo establecido por el Código Penal del estado.