Esta es la razón por la que aplazaron la audiencia de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, en Puente Grande

La justicia mexicana para las víctimas del caso 'Apóstol' tendrá que esperar. Este jueves, se confirmó que la audiencia de Naasón Joaquín García en los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco, fue aplazada por a una falla logística en la entrega de pruebas documentales.

El juez de control, Juan José Rodríguez Velarde, determinó que el tiempo otorgado a las partes para revisar la carpeta de investigación fue insuficiente, vulnerando el debido proceso en un caso que involucra delitos de alto impacto.

El ‘carpetazo’ que las víctimas buscan evitar

El punto central de esta comparecencia era la impugnación de las víctimas contra la Fiscalía General de la República (FGR), que previamente había decidido no ejercer acción penal contra el líder religioso en México. Sin embargo, el aplazamiento detiene momentáneamente la posibilidad de que un juez federal obligue a la fiscalía a reabrir las indagatorias por trata de personas y delincuencia organizada.

Según los reportes, los abogados defensores de las víctimas recibieron un archivo digital con dos tomos que suman más de 2 mil 500 fojas apenas el pasado 12 de abril. Por su parte, el equipo legal de Naasón Joaquín García alegó haber sido notificado formalmente apenas 24 horas antes de la audiencia. Ante esta disparidad, el juzgador reprogramó la cita para el próximo 27 de abril a las 17:15 horas.

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Un proceso bajo la sombra de la condena en Estados Unidos

Aunque esto representa un retraso administrativo, la relevancia del caso es máxima. Mientras en California el líder de La Luz del Mundo cumple una sentencia de más de 16 años, en México la batalla legal se centra en la red de complicidades que presuntamente permitió que los abusos ocurrieran en territorio nacional.

Las víctimas, quienes mantienen una lucha activa por el reconocimiento de sus derechos, señalaron que este tipo de incidentes solo prolongan el sentimiento de impunidad. La atención mediática se traslada ahora a finales de mes, cuando se espera que finalmente se desahoguen los argumentos para decidir si la investigación ministerial debe continuar o si el caso quedará cerrado definitivamente en los tribunales mexicanos.