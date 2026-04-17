¡Ayudaron a la cigüeña! Tránsitos de Monterrey abren paso a mujer embarazada rumbo al hospital

Sin margen de tiempo decidieron ayudar a la cigüeña . Una mujer embarazada fue auxiliada por Tránsitos en Monterrey mientras era trasladada en labor de parto; el apoyo permitió abrir paso entre el tráfico y llegar a tiempo al hospital.

El hecho ocurrió en el cruce de Morones Prieto y Pío X, donde los tripulantes de un vehículo solicitaron ayuda; la embarazada presentaba síntomas y no podían avanzar por la carga vehicular, por lo que elementos de tránsitos iniciaron un operativo para escoltarla.

Le piden ayuda en plena avenida y responde sin dudar

Al recibir el aviso, el oficial Julio Alvarado, de Tránsitos en Monterrey, entendió la urgencia; la embarazada ya presentaba contracciones y el vehículo no podía avanzar entre el tráfico.

Sin esperar más, activó el apoyo y comenzó a abrir paso entre los autos; la unidad se colocó al frente para despejar el camino mientras el automóvil con la mujer seguía detrás.

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Una mujer embarazada llegó a tiempo al hospital para dar a luz gracias al apoyo de elementos de tránsito de Monterrey, que le abrieron paso entre el tráfico rumbo a Guadalupe. 👶🚔



El operativo fue encabezado por el oficial Julio Alvarado, con apoyo de un elemento motorizado… pic.twitter.com/pF3SBE3gIs — INFO7MTY (@info7mty) April 16, 2026

Operativo improvisado para abrir paso a la embarazada

El traslado se realizó en una zona con alta carga vehicular; aun así, los tránsitos lograron controlar la circulación para evitar que la unidad quedara detenida.

En el recorrido se sumó el elemento motorizado José Agustín Jaime Ontiveros, quien reforzó el operativo para asegurar que la embarazada avanzara sin interrupciones rumbo al hospital.

Llegan al hospital y la reciben en urgencias

Minutos después, el vehículo logró arribar al Hospital Materno Infantil; la embarazada fue ingresada directamente al área de urgencias para recibir atención médica.

El apoyo de los tránsitos permitió reducir el tiempo de traslado en un momento crítico; la coordinación fue clave para que el ingreso se realizara sin contratiempos.

Monterrey: entre la ayuda y el riesgo en la calle

El caso ocurre en un contexto reciente donde un agente de Tránsito en Monterrey fue embestido por un automovilista que se dio a la fuga, en un accidente también registrado en video.

Mientras en un hecho los Tránsitos reaccionan para apoyar a una embarazada, en otro enfrentan riesgos en la vía pública; ambas situaciones reflejan el tipo de intervenciones que se presentan a diario en Monterrey.