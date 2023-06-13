VIDEO: “Te colaste a la lista": Diputada panista Martha Estela Romo se lanza contra Fernández Noroña

Este martes 13 de junio, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Estela Romo, participó en el recinto parlamentario para comentarle a Gerardo Fernández Noroña que “se coló” entre los aspirantes de Morena para ser presidenciable en las elecciones 2024.

“Yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco”, fueron las palabras de la panista, quien resaltó que Noroña es uno de los victoriosos del proceso, pues seguirá de tres a seis años en altos puestos.

“El gran ganador definitivamente eres tú, que no tienes posibilidad de ganar y te colaste a la lista (...) mi admiración y respeto porque lo lograste, entonces los mexicanos pagarán tu salario con sus impuestos”, dijo Estela Romo.

Diputada panista acusa a Fernández Noroña de polarizar a los mexicanos

La diputada panista agregó que la “corcholata” de Morena no puede hablar de la polarización porque él mismo la práctica en sus debates, mismos que calificó como “interminables y ociosos” durante sus años en la política.

En redes sociales, los usuarios compartieron la inusual despedida y algunos aplaudieron las palabras de la panista; sin embargo, otros consideran que se excedió al ser la despedida de Gerardo Fernández Noroña.

La diputada panista, Martha Estela Romo, expresó admiración por el logro de #Noroña, de estar en la lista de las "corcholatas" pese a no tener posibilidad de ganar.



Se refirió al legislador como un 'parásito' que vivirá a expensas del pueblo mexicano por el premio de consolación… pic.twitter.com/2aUFXfhcWC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

¿Quiénes son los aspirantes por la candidatura presidencial de Morena en las elecciones 2024?

Actualmente, son seis los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena, estos son:



Marcelo Ebrard

Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Recientemente, la diputada Yeidckol Polevnsky pidió licencia para participar por la candidatura presidencial de Morena, misma que le fue concedida a partir del 17 de junio, a fin de unirse a las demás "corcholatas".

“Muchos compañeros diputados y militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación. Quiero participar en este trabajo para lograr el cargo de coordinador de la Defensa de la Transformación. Yo soy fundadora de Morena, he caminado a lado del presidente, conozco el proyecto. Por esa razón, porque conozco el proyecto es porque estoy decidida a trabajar para salir en estos dos meses”, declaró.