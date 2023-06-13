VIDEO: “Te colaste a la lista": Diputada panista Martha Estela Romo se lanza contra Fernández Noroña
¡Qué despedida! La diputada panista, Estela Romo, le dedicó unas últimas palabras al aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Fernández Noroña.
Este martes 13 de junio, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Estela Romo, participó en el recinto parlamentario para comentarle a Gerardo Fernández Noroña que “se coló” entre los aspirantes de Morena para ser presidenciable en las elecciones 2024.
“Yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco”, fueron las palabras de la panista, quien resaltó que Noroña es uno de los victoriosos del proceso, pues seguirá de tres a seis años en altos puestos.
“El gran ganador definitivamente eres tú, que no tienes posibilidad de ganar y te colaste a la lista (...) mi admiración y respeto porque lo lograste, entonces los mexicanos pagarán tu salario con sus impuestos”, dijo Estela Romo.
Diputada panista acusa a Fernández Noroña de polarizar a los mexicanos
La diputada panista agregó que la “corcholata” de Morena no puede hablar de la polarización porque él mismo la práctica en sus debates, mismos que calificó como “interminables y ociosos” durante sus años en la política.
En redes sociales, los usuarios compartieron la inusual despedida y algunos aplaudieron las palabras de la panista; sin embargo, otros consideran que se excedió al ser la despedida de Gerardo Fernández Noroña.
La diputada panista, Martha Estela Romo, expresó admiración por el logro de #Noroña, de estar en la lista de las "corcholatas" pese a no tener posibilidad de ganar.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023
Se refirió al legislador como un 'parásito' que vivirá a expensas del pueblo mexicano por el premio de consolación… pic.twitter.com/2aUFXfhcWC
¿Quiénes son los aspirantes por la candidatura presidencial de Morena en las elecciones 2024?
Actualmente, son seis los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena, estos son:
- Marcelo Ebrard
- Ricardo Monreal
- Claudia Sheinbaum
- Adán Augusto López
- Gerardo Fernández Noroña
- Manuel Velasco
Recientemente, la diputada Yeidckol Polevnsky pidió licencia para participar por la candidatura presidencial de Morena, misma que le fue concedida a partir del 17 de junio, a fin de unirse a las demás "corcholatas".
“Muchos compañeros diputados y militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación. Quiero participar en este trabajo para lograr el cargo de coordinador de la Defensa de la Transformación. Yo soy fundadora de Morena, he caminado a lado del presidente, conozco el proyecto. Por esa razón, porque conozco el proyecto es porque estoy decidida a trabajar para salir en estos dos meses”, declaró.