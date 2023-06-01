Diputado de Morena lleva botella de vodka al Senado; aclara su contenido

El diputado de Morena por Michoacán, Hirapan Maya Martínez, protagonizó un irónico momento en las instalaciones de Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República al ingresar una botella de vodka; sin embargo, aclaró que su contenido no era lo que parecía.

Fue el pasado 31 de mayo cuando Hirapan Maya fue captado bebiendo directamente de una botella de vodka en medio de una sesión del Senado, situación que llamó la atención de los presentes y encendió las interrogantes en contra del diputado.

Hirapan Maya fue captado en el Senado con botella en mano|Vía Twitter

Ante las miradas sorprendidas de sus compañeros y medios de comunicación, el morenista enfrentó los cuestionamientos en el Patio del Federalismo, con su la famosa botella de vidrio en la mano.

¿Qué dijo Hirapan Maya sobre los hechos?

"Es que alguien subió una nota de que qué estaba bebiendo, y ante la duda y el morbo, pues fui y ya la guardé, porque veo que incomodé a algunos, pero no. Sí es en una botella de vodka muy bueno, por cierto", comenzó explicando el diputado para añadir que a su gusto prefiere 'tomarse una caguama'.

¡Tenía sed! 😳



En la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Hirepan Maya, estaba con tremenda botella en las manos. ¡Pero no sean malpensados! Era un menjurje de jamaica... 🙄



Nos cuentan @BravoLucy y @Villalvazo13 en @HMeridiano. pic.twitter.com/GXHnrpkbAZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 1, 2023

¿Qué contenía la botella de vodka del diputado Hirepan Maya?

Según explicó el diputado de Morena, la botella de vodka realmente se trataba de un envase reciclado de vidrio, que contenía una mezcla de agua con jengibre, cúrcuma, canela, jamaica y cardamomo, una infusión que funciona como desintoxicante.

Maya Martínez añadió que se trata de una práctica cotidiana en su hogar, pues continuamente su familia suele reutilizar las botellas de vidrio, con las que hace manualidades como macetas o lámparas; “Puede ser de mesa, de techo, el chiste es ponerle ingenio”, puntualizó.

Pese a que Hirepan Maya reiteró el contenido de la botella, el incidente abrió la discusión sobre el respeto a las normas del Senado de la República, así como la imagen que los legisladores proyectan hacia la sociedad.

Entre la discusión sobre el episodio protagonizado también se hizo mención al Código de Ética Parlamentaria, que establece las reglas de comportamiento y las posibles sanciones a quienes cometan infracciones similares a las de Maya Martínez.