“Soy un discapacitado": Diputado de Morena denuncia casos de bullying por caída de pantalón

A lo largo del miércoles 19 de julio, el diputado de Morena, Javier Borrego Adame, condenó las burlas de las que fue objeto luego del video en el que se aprecia que se le cae el pantalón durante un acto en el que participó el pasado fin de semana en Coahuila; aseguró que se encuentra discapacitado tras una operación de columna.

En conferencia de prensa, señaló que las imágenes que se difundieron no solo en su estado sino en todo el país y hasta en Estados Unidos provoco que él y su familia fueran victimas de bullying, por esta razón emitió el siguiente mensaje:

“Yo soy un discapacitado que no tengo más que un mes de operado…No creo que sea justo que a un discapacitado se le haga bullying eso es una falta de respeto para cualquier enfermo, lo mío no pasa nada, gracias a Dios, el mal que me hicieron para un servidor no es tanto, pero para mi familia desgraciadamente sí, pero yo lo veo como algo que sucedido y que a cualquiera le hubiera pasado”, subrayó el morenista.

Diputado de Morena denuncia bromas entre senadores

Sostuvo que durante la sesión de la Comisión Permanente compañeros senadores le hicieron bromas y presumió unos tirantes que le regalaron para que se sostenga el pantalón.

“Gracias al regalo de mi senador, hoy en día ya no se me van a caer los pantalones, muchas gracias senador Guadiana creo que ya me regresó la factura de haberlo apoyado en su campaña”, expresó.

Javier Borrego busca proponer ley para castigar el bullying

Javier Borrego anuncio que propondrá en la Cámara de Diputados una iniciativa para para castigar a quienes haga bullying a las personas discapacitadas y explicó por qué se le cayó en pantalón.

“Desgraciadamente se me cae mi pantalón, pero se me cae porque yo porto una faja que me ayuda para detener el tema de la cintura se me afloja la faja y automáticamente se me va el pantalón para abajo, pero fue un acto que sucedió y a cualquiera le pudo haber sucedido, sin embargo, los medios allá en mi estado se dieron a la tarea de hacerme bullying”.

"Yo soy un discapacitado"



El diputado morenista Javier Borrego denuncia bullying por la caída de sus pantalones y va por una iniciativa de respeto a discapacitados. pic.twitter.com/DQcn1FSYTp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 19, 2023

¿Qué le pasó al diputado de Morena Javier Borrego?

Javier Borrego, diputado de Morena, se encontraba en una reunión para abordar el proyecto de nación 2024-2030 con miras hacia las elecciones del próximo año; sin embargo, el lamentable momento ocurrió cuando intentó dar unas palabras frente a las personas que se congregaron, en ese momento sus pantalones se le cayeron dejando expuesta su ropa interior.

El video compartido desencadenó diversas opiniones en redes sociales, los internautas consideraron que no es común que este tipo de actos sucedan, otros pidieron que no se burlaran del diputado, pues a cualquier persona le puede suceder.