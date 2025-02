¡Una libertad menos! Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo

Entre la controversia y la incertidumbre, se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo que reafirma que ningún amparo podrá tener efectos generales y también la llamada Supremacía Constitucional.

Aprueban reforma a la Ley de Amparo, ¿en qué consiste?

Con el respaldo de Morena y sus aliados, la controvertida reforma se aprobó con un total de 338 votos a favor y 126 en contra, la reforma establece de manera clara que las sentencias derivadas de juicios de amparo no tendrán efectos generales.

En lo particular recibió un respaldo considerable de 323 votos a favor frente a 123 en contra.

La ley busca que los jueces no puedan suspender de forma provisional obras o legislaciones cuestionadas por organizaciones civiles y empresas, es decir, si tienes dinero para ampararte bienvenido, pero ya no habrá antecedentes que den lugar a un amparo general para aquellos que no tengan recursos para hacerlo en lo individual.

Esta reforma, que derivó de una minuta enviada por el Senado, tiene como objetivo reglamentar los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

#ÚLTIMAHORA | Avala el Pleno, en lo general, con 338 votos a favor y 126 en contra, el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la #LeyDeAmparo. pic.twitter.com/fHcOQi98WH — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 19, 2025

Así se vivió la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo

En lo particular recibió un respaldo considerable de 323 votos a favor frente a 123 en contra. A pesar de las preocupaciones planteadas por algunos legisladores, quienes argumentaron que estas modificaciones podrían acabar con la figura del amparo, la mayoría defendió que la reforma no solo no elimina esta figura, sino que la fortalece

Diputados avalan Supremacía Constitucional

Avalan diputados de la mayoría del gobierno ley reglamentaria que ratifica la Supremacía Constitucional y que impide interponer controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas a la carta magna.

No obstante, el dictamen se regresó al Senado para una corrección de técnica legislativa.

La votación quedó con:



335 votos a favor de Morena, PT y PVEM.

125 en contra del PAN, PRI y MC

1 abstención del PT

Con la reforma de Supremacía Constitucional se eliminaría la posibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de juicios de amparo, controversias constitucionales, o acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales.