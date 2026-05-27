Legisladores advierten intento de censura de Sheinbaum tras embestida contra TV Azteca

La presión del gobierno federal por controlar los espacios informaticos y los intentos de censura por parte de la Presidente llegaron hasta el Congreso. Diputados y senadores del PAN y PRI acusaron que Claudia Sheinbaum cruzó una línea peligrosa al utilizar la conferencia matutina para señalar, desacreditar y llamar al boicot contra un medio de comunicación crítico.

Acusan posición de poder de Sheinbaum para "justificarse" tras comentarios contra TV Azteca

Para la oposición, no se trató de una simple diferencia editorial ni de una “opinión personal”, como después intentaron justificar desde el oficialismo en la mañanera. Advirtieron que cuando un presidente usa el aparato del Estado para exhibir públicamente a un medio, el mensaje es claro: castigar a quien incomoda al poder.

Los legisladores sostuvieron que lo ocurrido representa un intento de censura disfrazado de discurso político y alertaron que el precedente es grave, porque hoy fue TV Azteca, pero mañana puede ser cualquier periodista, portal o medio que no se alinee con la narrativa oficial”, señalaron.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

TV Azteca responde sobre intento de censura de Sheinbaum

Desde TV Azteca dejamos clara nuestra postura frente a los señalamientos lanzados desde la conferencia matutina. En un posicionamiento institucional denunciamos lo que consideramos un intento evidente de censura y una agresión directa contra la libertad de expresión y de prensa.

También advertimos que el llamado presidencial para sabotear nuestra señal y desacreditar nuestro trabajo periodístico no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de ataques contra voces críticas que no se alinean con la narrativa de la llamada “4T”.

Hoy en México es tiempo de valientes.



La responsabilidad ética es defender a los buenos políticos y no a quienes se alían con el narco.



Escuchar una sola posición e informarse por una sola vía es brutal para cualquier democracia.



Conversé con medios de comunicación: pic.twitter.com/B6HTVQybsa — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 25, 2026

Desde Rocha hasta Adan Augusto: Los corruptos que ocupan un lugar en Morena

Dentro de las investigaciones y señalamientos presentados públicamente por esta televisora aparecieron nombres como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Enrique Inzunza y Adán Augusto López Hernández.

Además, hemos documentado y señalado presuntas redes de corrupción ligadas a Andy López Beltrán y Bobby López Beltrán, temas que han generado incomodidad dentro del oficialismo.