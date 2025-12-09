Adiós al vapeo: Diputados debaten cárcel de hasta 8 años por venta y posesión de cigarros electrónicos
¿El fin del vapeo en México? Diputados inician el debate que podría castigar con hasta 8 años de prisión a quien venda o posea cigarrillos electrónicos.
Diputados abren discusión de la reforma a la Ley general de Salud que prohíbe y sanciona hasta con 8 años de cárcel a quien produzca, introduzca, transporte, distribuya, comercialice o posea cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El dictamen tiene posturas encontradas; mientras Morena y aliados avala la reforma, PAN, PRI y MC se oponen.
EN VIVO / Segunda Sesión Ordinaria del 9 de diciembre de 2025 https://t.co/95vrXcLzAk— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 9, 2025
Vapeadores: Diputados debaten cárcel de hasta 8 años por venta y posesión de cigarros electrónicos
PAN exige mejoras en sistema de salud, no prohibición en vapeadores
Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, menciona que los morenistas son insensibles tras proyectar un audio sobre una madre en Playa del Carmen que lloró desesperada porque no atendieron a su hijo de 16 años tras un accidente, pues se enfrentó a la burocracia.
Morena pretendía desvíar el debate
Morena y PT pretenden desvían el debate de vapeadores al nuevo nombramiento del PAN al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la detención del exmandatario de Chihuahua, Cesar Duarte.
Inicia la sesión para discutir cárcel por vapeadores
Con el pase de lista completado, la presidenta de la Mesa Directiva tocó la campanilla para dar inicio formal a la sesión ordinaria. El tema de los vapeadores es el plato fuerte del día y se prevé una discusión larga, con decenas de oradores inscritos y un alto número de reservas por parte de la oposición.