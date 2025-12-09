Adiós al vapeo: Diputados debaten cárcel de hasta 8 años por venta y posesión de cigarros electrónicos

Diputados abren discusión de la reforma a la Ley general de Salud que prohíbe y sanciona hasta con 8 años de cárcel a quien produzca, introduzca, transporte, distribuya, comercialice o posea cigarrillos electrónicos y vapeadores.

El dictamen tiene posturas encontradas; mientras Morena y aliados avala la reforma, PAN, PRI y MC se oponen.