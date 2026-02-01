Los escándalos de Adán Augusto antes de dejar la coordinación de senadores de Morena

Adán Augusto López anunció su renuncia a la coordinación de senadores de Morena y lo hace metido en escándalos tras su paso en la política de su natal Tabasco y cuando fue funcionario federal.

El escándalo más conocido es su relación con Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en Tabasco cuando López Hernández era gobernador de la entidad. Bermúdez Requena es acusado de tener vínculos con "La Barredora", un brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El nexo con "La Barredora": la polémica relación con Hernán Bermúdez

Diversas investigaciones señalan a Hernán Bermúdez como quien encabezaba el grupo criminal La Barredora. María Elena Pérez Jaén , entonces diputada suplente del PAN, interpuso una denuncia formal para pedir juicio político contra Adán Augusto. Tras ello, el diputado Hugo Eric Flores respondió que dicha petición deberá esperar, ya que hay más de mil 200 demandas de este tipo.

Millones bajo la lupa: las inconsistencias en la declaración de Adán Augusto

El entonces coordinador de senadores de Morena es acusado de no declarar correctamente sus ingresos. Durante 2023 y 2024, el político aseguró que tuvo ingresos por 78 millones de pesos.

López Hernández aseguró que se trató de ingresos como parte de una herencia familiar, en específico de propiedades y de un juicio por un depósito en Estados Unidos.

Del Tren Maya a Dos Bocas: negocios del clan Bermúdez bajo el aval de Adán Augusto

Desfalco en Tabasco: las 37 denuncias que la FGR mantiene "congeladas"

La Fiscalía General de la República (FGR) tenía al menos 37 denuncias contra Adán Augusto López, las cuales fueron presentadas hace tres meses, debido a irregularidades financieras detectadas cuando era gobernador de Tabasco.

El presunto daño fue de alrededor de 700 millones de pesos. No obstante, la FGR no ha actuado ante dichas acusaciones contra el también exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado.

“La Barredora” y el Tren Maya: informe militar vincula a operador cercano a Adán Augusto

La partida secreta: el destino opaco de 800 millones de pesos en el Senado

En una de las partidas presupuestales del Senado de la República, Adán Augusto López tuvo el manejo de una partida de 800 millones de pesos, de los cuales no ha transparentado su destino.

