“Culparon al eslabón más débil": Oposición acusa encubrimiento a corruptos en investigación del Tren Interoceánico

La reciente detención de Felipe de Jesús, el maquinista del Tren Interoceánico , y de Ricardo "N", jefe de despachadores, no ha calmado las aguas políticas; al contrario, ha encendido una nueva chispa de indignación.

Diputados del PAN han alzado la voz para cuestionar la veracidad de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), asegurando que señalar el exceso de velocidad como única causa es una estrategia para cerrar el caso rápidamente.

A un mes del descarrilamiento del #TrenInteroceánico...



14 muertos, casi 100 heridos y hoy todo sigue igual: trenes parados, estaciones cerradas, trabajadores sin empleo y más preguntas que respuestas.



Las líneas del Interoceánico siguen suspendidas, bajo resguardo militar, sin…

Culpan al "eslabón más débil" en investigación sobre el Tren Interoceánico

Para los legisladores panistas, la captura del maquinista es un acto de injusticia que busca desviar la atención de las fallas estructurales y la posible corrupción en la obra.

Acusan que la FGR ha decidido castigar al trabajador de menor rango —el eslabón más débil de la cadena— para evitar que las investigaciones suban de nivel y toquen a quienes estuvieron a cargo de la planeación, los materiales y la construcción de la vía ferroviaria en el Istmo de Tehuantepec .

Señalamientos contra "Bobby" López Beltrán y la Marina

La crítica de la oposición va dirigida directamente hacia figuras clave del proyecto. Calificaron como "vergonzoso" que el informe de la FGR ignore los señalamientos contra Gonzalo "Bobby" López Beltrán , hijo del expresidente López Obrador, quien ha sido vinculado por la oposición con el tráfico de influencias en la asignación de contratos de materiales como el balasto.

Asimismo, cuestionaron que no se investigue la responsabilidad del anterior y del actual secretario de Marina, quienes tienen bajo su mando la operación del sistema.

La @FGRMexico atribuyó el descarrilamiento del Tren Interoceánico al exceso de velocidad, pero dejó fuera las acusaciones de corrupción que rodean el proyecto.



Ni Bobby López Beltrán ni Gonzalo López han sido citados, pese a las denuncias por tráfico de influencias. Oposición y…

Exigen peritaje independiente por conflicto de interés

Ante la desconfianza que genera el informe oficial, los diputados demandan que se realice un peritaje autónomo e independiente. Sostienen que la investigación actual sufre de un grave conflicto de interés, ya que el gobierno se investiga a sí mismo a través de una fiscalía que, a su juicio, actúa por lealtades políticas.

"¿Por qué la investigación se detiene justo antes de tocar a los niveles más altos?", cuestionaron los legisladores, quienes ven en este proceso un "manto de impunidad".

Ernestina Godoy y la Auditoría Superior en la mira

Los panistas también señalaron la pericia de la fiscal Ernestina Godoy, señalando que la investigación ha ignorado olímpicamente las irregularidades ya detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según el diputado Héctor Saúl Téllez, existen reportes de materiales sensibles y contratos asignados de manera dudosa que podrían haber influido en el descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca, mucho más allá de un simple error en el acelerador del tren.

Ya hay dos detenidos por el descarrilamiento del #TrenInteroceánico...



Les cargan 14 muertes y casi 100 heridos, pero las preguntas siguen sobre los rieles. Detienen a operadores, mientras nadie explica fallas, supervisión inexistente y decisiones tomadas por quienes no son…

La impunidad corre más rápido que el tren

Mientras el maquinista permanece bajo custodia, el abogado de las víctimas, Adrián Arellano, coincide en que la narrativa del "exceso de velocidad" es extremadamente conveniente para el gobierno. Al reducir el accidente a una falla operativa, se deja de lado la revisión de cómo se construyó la obra y quiénes se beneficiaron de ella.

Para la oposición, el mensaje es claro: mientras el tren se descarrila por falta de seguridad, la impunidad avanza a toda velocidad para proteger a los nombres más poderosos de la administración pasada y presente.