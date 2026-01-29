Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy jueves 29 de enero
Sigue el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum de este 29 de enero. Donde se espera que responda a las dudas sobre el accidente del Tren Interoceánico y el proceso contra operadores.
Este jueves 29 de enero de 2026, la Mañanera Sheinbaum se lleva a cabo desde Palacio Nacional con una agenda enfocada en el bienestar social. Se espera que funcionarios de Sedatu e Infonavit presenten avances sobre el programa de Vivienda para el Bienestar y créditos accesibles. Sin embargo, la atención sigue puesta en el Tren Interoceánico, luego de que ayer la FGR culpara al conductor por el descarrilamiento.
Mañanera Sheinbaum 29 enero: ¿Qué dijo la presidenta hoy jueves? Temas más relevantes
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Para este jueves, la conferencia mañanera se programó a las 9 de la mañana.