¡Aguas con la patrulla! Consulta el Hoy No Circula de este jueves 29 de enero

Arrancar el día con el pie derecho en la Ciudad de México y el Estado de México implica, obligatoriamente, echarle un ojo al calendario vial. Este jueves 29 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula sigue firme en su misión de reducir las emisiones contaminantes.

Un descuido de cinco minutos puede costarte varias horas de trámites y una buena parte de tu quincena, así que mejor toma nota.

¿Qué autos se quedan en casa este jueves?

Hoy el semáforo del programa marca color verde. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, los vehículos que tienen prohibido transitar son aquellos con engomado verde, cuya terminación de placa sea 1 o 2 y que porten holograma 1 o 2.

Si tu coche cumple con estas tres condiciones, lo más inteligente es buscar otra forma de moverte.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

Horarios para el Hoy No Circula

No te confíes de la madrugada ni de la noche. Las restricciones del Hoy No Circula comienzan a aplicarse desde las 05:00 horas y terminan hasta las 22:00 horas.

Durante estas 17 horas, la vigilancia en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex es constante. Recuerda que la medida busca mejorar la calidad del aire que todos respiramos, especialmente en las horas de mayor tráfico.

Multas por infringir el Hoy No Circula

Ignorar el programa este año sale bastante caro. Las sanciones se calculan con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente tiene un valor de 117.31 pesos. Las multas varían entre los 2 mil 346 y los 3 mil 519 pesos.

Ojo con el Estado de México: desde el 1 de enero de este año, se aplica una multa específica de 20 UMAs por este concepto. A esto hay que sumarle el costo del corralón si el oficial decide que tu auto no puede seguir circulando.

¿Qué autos sí pueden circular este jueves?

Si tu vehículo entra en alguna de las siguientes categorías, puedes circular sin temor a que te detengan:



Autos con hologramas "0" y "00" (los consentidos del programa).

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas de cualquier cilindrada.

Transportes escolares, de emergencias y servicios fúnebres.

Autos de personas con discapacidad (con placa o permiso oficial).

Planea tu ruta y evita contratiempos

La mejor forma de sobrevivir al tránsito del Valle de México es la prevención. Si te toca descansar, aprovecha el transporte público como el Metro, Metrobús o Mexibús, que operan con normalidad.

Mantente atento a los canales oficiales de la CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis), pues si se llegara a declarar una contingencia ambiental, las reglas podrían cambiar de un momento a otro para todos los hologramas.