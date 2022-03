Diputados y directivos de futbol pactan acuerdo para eliminar violencia

Directivos del futbol mexicano y la Cámara de diputados pactaron trabajar juntos para eliminar la violencia en los estadios, como la ocurrida en el Corregidora de Querétaro.

Durante la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política y la comisión de Deporte de la Cámara de Diputados con los presidentes de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y de la Liga Mx, Mikel Arreola, se dieron detalles del proceso que se lleva a cabo para terminar con las barras en los partidos y las medidas para evitar que se repitan hechos violentos como el ocurrido en el estadio La Corregidora.

Mikel Arreola, presidente de la Liga MX, explicó:

Hemos dicho que es el fin de las barras y, es el principio del fin de las barras, porque lo que hoy le explicamos a diputados es como vamos a implementar la identificación de los grupos de animación, a partir de ahí, estamos cerrando, primero, los espacios para los grupos visitantes, estamos hablando de que ya no se permiten menores, que ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes ….Tenemos plazos , de aquí a que termine este mes, terminar con la credencialización y de aquí a que inicie la siguiente temporada tenemos que tener ya implementado el fan ID

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión del Deporte, coadyuvará en la revisión de leyes y sus alcances en las entidades federativas.

“Ellos van a trabajar en estos puntos finos para nosotros poner las condiciones legislativas que permitan que estos hechos no vuelvan a suceder. Nosotros no tenemos el uso de la fuerza pública, ni tenemos forma de organizar estos eventos, pero si podemos poner la base legislativa para que esto funcione, yo creo que eso es de gran provecho. Esta es una muy buena respuesta al mundo de que nosotros nos ponemos de acuerdo para enfrentar un fenómeno social que no puede poner en peligro el prestigio de una nación ni de una Ciudad como Querétaro que es tan importante para este país, y para el mundo por su capacidad”, señaló Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

Y es que dicen que lo que se busca es que las leyes tengan un alcance no solo en los estados de la república sino en los municipios de todo el país.

“Vamos a hacer una revisión profunda para que, de ser necesario o modificar el marco legal, o aplicar el que ya tenemos para que –efectivamente- la violencia venga de donde venga, sea erradicada de los estadios, porque en eso estuvimos de acuerdo con los directivos de la Liga y de la Federación Mexicana de Fútbol, lo que no puede ser es que se pierda un deporte que tanto bien le hace a México, por unos cuantos violentos que van a los estadios”, sentenció Luis E. Chazaro, coordinador del PRD.

El encuentro entre diputados y responsables del futbol mexicano duro más de tres horas y fue calificado como provechoso por ambas partes.