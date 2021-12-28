VIDEO: Diputados de Jordania protagonizan pelea en el Parlamento

Diputados de Jordania protagonizaron una pelea que comenzó con agresiones verbales e insultos y terminó a golpes este martes en el Parlamento durante una sesión en la que discutieron enmiendas constitucionales.

Los diputados de Jordania se enfurecieron cuando Abdel Moneim al Audat, presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento, intervino en la sesión para discutir la enmienda que busca garantizar la igualdad de las mujeres jordanas.

De acuerdo con un medio local, la pelea comenzó porque Abdel defendió su postura de incluir la palabra “mujer jordana” en la constitución, lo que molestó a algunos diputados de Jordania, especialmente mujeres, quienes consideraron que el término no es inclusivo, y por el contrario generará discriminación por motivos de género.

Several deputies traded punches in a brawl in Jordan's parliament after a verbal row escalated when the assembly speaker called on a deputy to leave, witnesses said https://t.co/4WVq2L1Div pic.twitter.com/RqA04SZHeY — Reuters (@Reuters) December 28, 2021

Diputados de Jordania pelean a golpes

En ese contexto, el diputado Suleiman Abu Yahya le gritó al presidente de la cámara, Abdel Karim al Dughmi, que suspendiera la sesión porque “no sabe nada”, por lo que Abdel Karim lo mandó callar y le pidió que abandonara el Parlamento de Jordania.

Dichas acciones provocaron que la situación pasara de las palabras a los empujones y después a los golpes. Primero, los diputados de Jordania presentes intentaron detener a uno para que no lanzara golpes contra el otro, y golpeado en la cabeza al legislador lo detuvieron, pero no fue suficiente y se hicieron de golpes todos contra todos. Después de varios minutos, los diputados de Jordania se tranquilizaron.

El video de la pelea en el Parlamento se volvió viral en redes sociales, donde los internautas calificaron la conducta de los diputados de Jordania de “insultante” e “irrespetuosa”.

Debido a la pelea entre los legisladores, la sesión tuvo que ser cancelada y pospuestas para el próximo miércoles 30 de diciembre, donde terminarán de discutir las enmiendas constitucionales aprobadas por la Comisión Jurídica. Cabe destacar que el gobierno de Jordania remitió un total de 30 enmiendas a la Cámara Baja de Jordania.

