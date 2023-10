Dos pájaros de un tiro: Con Infonavit podrías pagar casa y renta

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, propone que los créditos que otorga el Infonavit no solo sean para la adquisición de vivienda sino también que los derechohabientes tengan la opción de usar la subcuenta para el pago de renta.

De acuerdo con los reportes, se trata de una reforma al apartado A del artículo 123 de la Constitución Mexicana, pues busca ampliar las posibilidades de los derechohabientes de utilizar el dinero que tienen en la subcuenta de vivienda.

¿Cuál es el objetivo de modificar el artículo 123 de la Constitución Mexicana?

El argumento es que las reformas laborales hechas en sexenios anteriores hacen más difícil que las nuevas generaciones de trabajadores puedan comprar vivienda con sus créditos del Infonavit, además de que la realidad es que muchos no están interesados en tener un patrimonio propio sino en contar con un lugar para vivir adecuado y digno, que muchas veces, no pueden encontrar al utilizar su crédito.

La diputada petista explico que la reforma busca ampliar las posibilidades de los derechohabientes de utilizar el dinero que tienen en la subcuenta de vivienda.

“Básicamente hacemos esta propuesta para que –el arrendamiento– si el arrendamiento representa una mejor opción para ciertos hogares, en los que comprar una propiedad no está a su alcance o no está dentro de sus necesidades, puedan optar por el arrendamiento…También la realidad es que muchos jóvenes no están en la lógica de comprar sino quieren rentar y uno de los grandes inconvenientes que tenemos es justo que el dinero que reciben por el Infonavit no puede ser utilizado para la renta, porque había una lógica posrevolucionaria de que el mexicano quería su casita y que había que contratar ese crédito para tener un patrimonio. Sin embargo, la realidad ha cambiado”, señaló.

Detalló que actualmente los derechohabientes del ISSSTE tienen la opción de utilizar los recursos de la subcuenta para la renta de vivienda y de lo que se trata es que quienes coticen al Infonavit también tengan esa opción.

Diputada del PT asegura que hay consenso en grupos parlamentarios

La legisladora del PT, asegura que hay consenso con la mayoría de los grupos parlamentarios para reformar el artículo 123; la iniciativa se turnó a Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Vivienda para opinión.