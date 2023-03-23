Cámara de Diputados aprueba que presidencia del INE sea para una mujer

Después de la reunión que sostuvo la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se decidió que la presidencia del INE será ocupada por una mujer. Eso ocurrirá en abril, cuando salga el actual presidente Lorenzo Córdova Vianello.

La junta fue llevada a cabo de manera privada en San Lázaro y, después de varios desencuentros, la Jucopo de la Cámara de Diputados y el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, lograron concretar el encuentro, donde se determinó el destino de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto quiere decir que la quinteta para la presidencia del INE, la cual será publicada, se prevé, en los próximos días por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) del INE, será conformada únicamente por mujeres.

“Esta decisión trascendental de las fuerzas políticas representadas en la H. Cámara de Diputados permitirá que en la próxima conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya paridad y sea una mujer quien encabece dicho órgano constitucional autónomo”, señala el comunicado de la Jucopo.

La presidencia del @INEMexico será ocupada por una #mujer, esto fue decidido después de la junta que sostuvieron magistrados con la #Jucopo.

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Más tarde, en conferencia de prensa, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación, aclaró que no pone en duda la autonomía del CTE, ya que es una sugerencia y tampoco está a discusión el derecho que tienen las mujeres para encabezar un órgano autónomo como el INE.

"Tuvimos un diálogo muy abierto y respetuoso, creo que vamos a ir construyendo colaborativamente, ellos en su función legislativa, nosotros en la función judicial, las decisiones que sean lo mejor para generar una normalidad democrática en el ámbito político-electoral", dijo Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF.

Asimismo, afirmó que se limaron asperezas para ver hacia el futuro y hablar con "madurez política". En ese sentido, también aseguró que no es verdad que el Tribunal invade facultades de la Cámara, pues respetan la división de poderes, dialogan y colaboran.

Concluyen entrevistas de aspirantes a consejeros del INE

El pasado miércoles concluyó la prueba de las entrevistas a 92 aspirantes a consejeros que buscan ocupar los cuatro cargos a consejeros del INE, incluida la presidencia.

Se prevé que las 4 quintetas se den a conocer el próximo martes 28 de marzo para después ser sometidas a votación en el pleno de la Cámara de Diputados, de acuerdo a un procedimiento que será acordado por los líderes parlamentarios de este órgano legislativo.

Cabe recordar que la consejera Carla Humphrey quedó fuera de la carrera por la presidencia del INE desde el pasado 15 de marzo, cuando se decidió que dejarla competir por el cargo sería una reelección en el órgano electoral.