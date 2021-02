Director de Pemex se disculpó por el contrato a Felipa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se disculpó con él por haber otorgado un contrato por servicios a la empresa de Felipa Obrador, su prima.

Al ser cuestionado por las denuncias de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Pemex, el presidente López Obrador aseguró que se está combatiendo de manera pacífica ese mal, aunque todavía hay resistencias de ciertos funcionarios que se quedaron con la idea de que era lo mismo. Además pidió denunciar a los servidores públicos que cometan actos irregulares ante el Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS:

AMLO celebra el fin de la construcción del muro fronterizo

“A mi me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, para decirme que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex, como empresaria y le dije: no, aunque venga de tiempo atrás, no”, reveló el presidente López Obrador.

“Y resulta de que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato. Se enmendó, se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal, la conciencia de cada quien”, dijo el presidente López Obrador.

En diciembre del año pasado, Pemex rescindió cuatro contratos para la prestación de diversos servicios a compañías asociadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, prima del Presidente de la República.

TE PODRÍA INTERESAR:

Desde Oaxaca, AMLO informará el plan de vacunación contra Covid-19

“Ya no se permite la corrupción, es mal vista. Todo esto es importante que se sepa para que nadie se llame a engaño, que nadie piense de que va a poder hacer enjuagues acuerdos, sacar dinero ilegal para las campañas, te doy pero me vas a proteger, eso ya no va a funcionar”, agregó el presidente López Obrador.