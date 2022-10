Director de Pemex tilda de mentecatos y mentirosos a diputados del PAN

Ciudad de México. Con reproches y calificativos de “mentirosos, mentecatos e ignorantes” a diputados de PAN por parte del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, terminó la comparecencia de este lunes ante comisiones de la Cámara de Diputados.

Y es que el funcionario se quejó del formato bajo el cual compareció, pues, acuso que legisladores del PAN, aprovecharon la réplica para preguntar, afirmar y acusar sin que él tuviera posibilidad de dar respuesta a sus dichos, lo cual calificó como una falta de ética.

“Lo digo por los diputados y diputadas del PAN que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas, ignorantes. No es que me enoje yo ya soy coyota balaceada o perro apaleado en portillo, ya me las conozco, pero si tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda, pues, les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar, ofender y salir corriendo”, acusó Romero Oropeza.

Los comentarios finales del titular de Pemex ya no fueron escuchados por los diputados del PAN ya que se habían retirado del Salón Legisladores, lugar de la comparecencia.

El formato aprobado para las comparecencias de funcionarios estable que, en cada ronda de cuestionamientos, un diputado de cada partido pregunta, el funcionario responde y, hay una réplica de un legislador del mismo partido que cuestione y, así se pasa a la siguiente pregunta.

Y es que la última ronda, la réplica fue de la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, quien lanzo una batería de preguntas y pidió se le respondieran posteriormente por escrito.

“¿Qué función tienen en Pemex Miguel Ángel Losada y Marco Manuel Herrerías? Siguiente pregunta; ¿por qué sigue teniendo empresas fantasmas como proveedoras, por ejemplo: Ingeniería y Servicios Salamanca? Los 500 millones de pesos de excedente petrolero. ¿Cuánto fue destinado para la inflación y cuánto y en qué destinaron el resto del dinero? En el tema del huachicol, ¿que ya no hay robo?, pues mire usted hablo en términos de barriles, yo hablé en término económico, el costo fue de 300 por ciento más de mil 700 millones, a 5 mil 600 millones, y esto lo reporta su Guardia Nacional, la Guardia Nacional de este país es la que reporta estos datos”, indicó la panista.

Ella termino su exposición en tribuna y se retiró del recinto. Poco después vino el reclamo de titular de Pemex.