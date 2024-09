Aprobación de Reforma Judicial es una traición a la patria: senadora Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez argumentó su voto en contra de la Reforma Judicial el pasado 11 de septiembre , este es el discurso completo que presentó ante el pleno del Senado de la República.

“Mexicanos, la mayor mentira que se ha dicho sobre la reforma al poder judicial es que es un mandato popular. Es mentira, porque no obedece a un clamor ciudadano ni atiende una necesidad tangible y urgente del pueblo; la verdad, es que esta reforma proviene del capricho malévolo de un hombre envenenado por el rencor, y de sus cobardes senadores que aplauden hasta cuando van cayendo al precipicio.

También es mentira que sea mandato mayoritario porque las urnas nunca les dieron la mayoría calificada con la que hoy pretenden violar la constitución.

Es falso de toda falsedad que Morena tenga el mandato popular de reformar la constitución.

Empieza mal, muy mal Claudia Sheinbaum, se le da fácil la mentira, y se le nota en la rigidez del rostro, se le nota esa deshonestidad intelectual con la que ella abusa del pueblo.

Las urnas no les dieron la mayoría calificada, ustedes se la robaron torciendo la ley, con chantajes, mazo y a billetazos.

Esta reforma judicial será el acto de corrupción fundacional del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum.

Reforma Judicial será traición a la patria en el sentido más explícito de la expresión: Lilly Téllez

Un gobierno que nacerá manchado por el tributo a su falso profeta, por la cobardía y por la estupidez.

Esta será traición a la patria en el sentido más explícito de la expresión.

Traición a la patria porque engañan al pueblo haciéndoles creer que esto mejorará la justicia.

Traición a la patria porque pusieron, por delante del interés nacional, el interés de un hombre extraviado en sus ínfulas y sus ansias de poder.

Traición a la patria porque se hicieron de escaños que no les pertenecen.

Traición a la patria porque entienden perfectamente que van a dañar a la justicia, al orden público y a la estabilidad económica del país, y siguen adelante con el único fin de llenarse las carteras con ese dinero que ustedes codician y que no saben ganarse honestamente.

La historia los juzgará a ustedes por cómplices, y a sus hijos y a sus nietos también, y por generaciones ustedes serán señalados como los bellacos, bellacos eh, no plebeyos, bellacos, que quebraron a la república mexicana por treinta monedas. Qué vergüenza.

No importa qué los llevó a la complicidad: puede ser la más auténtica imbecilidad, la más profunda ignorancia irresponsabilidad, o el más ruin cálculo político, de poner en riesgo a un país entero, solo para garantizar su mediocre supervivencia política.

No me sorprende que ni uno solo de ustedes senadores oficialistas, ni uno solo, muestre duda. Están entrenados para no para pensar, y si piensan, están entrenados para no hablar, y si hablan, están ustedes entrenados para no actuar, y si actúan, están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma.

No se atreven a tener honorabilidad ni autonomía intelectual: Senadora Lilly Téllez

Bastaría un valiente de su lado para salvar a la patria, como basta un par de cobardes del nuestro para condenarla.

Pero nadie entre ustedes se atreve a ser libre, no se atreven a hacer lo correcto, no se atreven a tener dignidad, no se atreven a tener honorabilidad ni autonomía intelectual.

Ustedes se consumen en su adicción al dinero y al poder, ignorantes de que la mejor gratificación, el orgullo verdadero es decirle a un hijo: “yo fui ese senador que se atrevió a confrontar al poder. que en el momento más crítico lo arriesgó todo por algo más importante, que era la república”.

Ustedes son solo un grupo de personas miedosas, y carentes de toda ética.

El poder es terriblemente dominante, es voraz cuando cae en las manos equivocadas, y en personas como ustedes. Acomplejados, incultos y sin carácter, es un peligro por el que pagan todos, y más, los más pobres.

Ustedes son senadores solo de etiqueta: Téllez

Cada día estoy más orgullosa de haberle dado la espalda al Obradorato y de haberlo hecho en la plenitud de su poder, rechazando cargos y dinero que enloquecieron a los débiles de espíritu.

Ustedes son senadores solo de etiqueta, el cargo les queda, penosamente, tan grande.

Un senador debe ser fiel a la patria, no a un demente con poder, ustedes han llegado a rebajar todavía más al senado.

Esta reforma es terriblemente dañina. Es una reforma destructiva, una muerte absurda del sistema republicano. una nación entera rehén de las locuras de un desquiciado que desde su palacio pretende hundir a méxico con él.

López Obrador pretende incendiar al país antes de entregarlo y Claudia Sheinbaum está lista para sepultar el presente y el futuro de todos los mexicanos.

Dicen que quienes nos oponemos a esta reforma somos conservadores y les respondo: claro que sí, a mucha honra soy conservadora, solo los tontos no entienden que lo valioso toma décadas en ser edificado, y puede destruirse en un instante.

Los conservadores despreciamos al poder absoluto, descontrolado y sin contrapesos. queremos conservar nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestra autonomía frente al estado, ante las arcaicas y fracasadas ideas estatistas que solo han traído hambre, enfermedad y muerte a los pueblos.

Les diremos la verdad tantas veces como ustedes repitan y repitan sus mentiras: es indispensable conservar el orden frente a la masa irreflexiva que puede comerse a sí misma.

Sí, debemos conservar lo que vale la pena y reformar lo que sea necesario, pero no con prisas, ni a partir de las ocurrencias de una mente retorcida, como la de lópez obrador y a la que se suma claudia sheinbaum.

Morena ofende al pueblo desde la inmundicia de la sumisión ética e intelectual y nos señalan a los opositores por no ser parte de la horda que sigue al nerón de macuspana.

Todos sabemos que la Reforma Judicial solo pretende poner de rodillas a los impartidores de justicia ante Morena, van a privatizar al poder judicial para uso exclusivo del hijo del presidente lópez obrador y para el lucro, con fines de lucro para morena y para el hijo del Presidente López Obrador y sus cómplices.

Mexicanos, nosotros estamos haciendo lo correcto. Aunque perdamos, la historia nos habrá de juzgar como personas dignas. Hay que resistir sin miedo y estemos atentos y listos para reconstruir a la república ante esta bancada de mafiosos.”