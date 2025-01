Discurso mata carita, y órdenes ejecutivas de Trump

Durante el primer periodo presidencial de Donald Trump, se deportaron aproximadamente 800,000 migrantes indocumentados, los cuales no representaban más que en el primer periodo presidencial de Obama, de hecho ni siquiera llegaron al ochenta por ciento.

Este segundo mandato arrancó con nitro, tan sólo este domingo fueron arrestados más de 900 indocumentados, el promedio diario durante la presidencia de Joe Biden fue de 311.

¿Obana deportó más migrantes que Trump?

Lo que resalta las medidas antimigratorias del republicano no es la cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado en poco más de una semana al mando, ni las redadas, es el discurso que utiliza desde su primera campaña para pregonar la expulsión de inmigrantes. Prometió lanzar la operación de deportaciones más grande de la historia y no está perdiendo el tiempo. Pero utilizó las palabras criminales para referirse a los extranjeros, pero para su mala suerte, en Estados Unidos el permanecer de manera ilegal en el país es una falta civil, no un delito.

Ese discurso no evoca la razón, pues Barack Obama y Joe Biden no se quedaron cruzados de brazos ante la desmesurada ola migratoria que es imposible de ignorar. Las deportaciones eran considerables. La diferencia es que no se enfocaban en atacar a los migrantes en el discurso del día a día. El discurso Trumpista utiliza el mismo tono provocador y exacerbado que utilizan los líderes populistas de izquierda de países en desarrollo que no invitó a su toma de protesta. Apela al sentimiento de pertenencia nacionalista y llama a la grandeza. Irónicamente concibe esa grandeza como el regreso a los años gloriosos que hicieron posibles los migrantes pobres que llegaron a Ellis Island como su madre, la escocesa Mary Ann MacLeod.

Primeras deportaciones desatan ira en algunos países de América Latina

Esta semana fueron enviados migrantes indocumentados en aviones de la Fuerza Aérea estadounidense a diversos países latinoamericanos, fueron maniatados y eso desató la ira del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en un inició rechazó recibir a los migrantes deportados por la condición de criminales y la humillación de estar prácticamente esposados. La indignación generalizada del trato hacia las personas que son deportadas no recae en el cumplimiento de la ley al expulsarlos (algunos de ellos llevaban meses detenidos por haber sido descubierto su estatus irregular en Estados Unidos incluso tras una multa de tránsito) sino en el perpetrador discurso deshumanizante que se despertó en los votantes, y al cual no han dejado de alimentar.

El daño innegable que le ha provocado a las comunidades migrantes ese discurso que además se ha esparcido en Europa, independientemente de su estatus legal, es la fragmentación social y ostracismo indiscriminado hacia cualquiera que encaje en su percepción de indeseable.