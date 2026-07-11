El Pentágono desclasifica 40 nuevos archivos de Fenómenos Anómalos No Identificados: reportes de alta velocidad e intrusiones en zonas nucleares

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó un nuevo paquete de 40 archivos oficiales relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, antes conocidos como OVNIs). La documentación desclasificada incluye 14 documentos, 19 videos, 4 archivos de audio y 3 imágenes, todo como parte de un esfuerzo conjunto entre el Pentágono, la CIA, el FBI, la NASA y el Departamento de Energía.

Esta entrega da seguimiento a las desclasificaciones ordenadas mediante el decreto ejecutivo firmado a principios de este año por el presidente Donald Trump. Lejos de la especulación conceptual, los archivos detallan reportes técnicos de avistamientos capturados por tecnología militar e intrusiones en espacios aéreos restringidos.

.@USPACOM submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (@DoW_AARO) consisting of 18 seconds of video footage from an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2025.https://t.co/hmhhMifMpQ pic.twitter.com/RBHQgxbwBH — Sean Parnell (@SeanParnellASW) July 10, 2026

Incidentes en Bases Nucleares y Mar de China

Incursión en una instalación de armas nucleares (2015): Un informe del Departamento de Energía detalla cómo la planta nuclear Pantex, ubicada en Amarillo, Texas, fue puesta en alerta de confinamiento (lockdown) tras la intrusión de un objeto no identificado. Dos oficiales persiguieron el objeto y reportaron que, al observarlo con binoculares, este no emitía ningún sonido ni poseía un sistema de propulsión visible antes de alejarse hacia el norte.

Maniobras fuera de lo convencional (2019): Un aviador militar con 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Marina documentó un objeto rectangular sobre el este de EU Según su testimonio, el fenómeno presentaba características de vuelo "distintas a cualquier cosa que hubiera visto" en casi tres décadas de carrera, moviéndose a una velocidad tan alta que rebasó el campo de visión de la cámara cuando intentó hacer bitácora visual.

Avistamientos recientes en Asia (2025): Los registros más actuales se ubican en el Comando del Indopacífico. Sensores militares rastrearon un objeto con forma similar a una "estrella de seis puntas" sobre el Mar Amarillo, además de registrar otra anomalía que fue seguida por varios minutos sobre el Mar de China Oriental.

El misterio histórico de Los Álamos (1949): Entre los documentos históricos se incluyó la transcripción de una conferencia donde científicos del Proyecto Manhattan intentaron descifrar el origen de "bolas de fuego verdes" avistadas sobre los laboratorios nucleares de Nuevo México. Aunque se teorizó que eran meteoros, astrónomos de la época descartaron la hipótesis señalando que el comportamiento no correspondía a restos espaciales comunes.

Continúan monitoreando otras operaciones

Una parte significativa de los archivos desclasificados corresponde a los informes de obstrucción de campo, el formato estándar que utiliza la Marina estadounidense para registrar incursiones no autorizadas en el espacio aéreo controlado durante entrenamientos o misiones de combate. Uno de estos formularios detalla cómo fue un encuentro en el Atlántico en 2020 con un objeto oscuro de entre 3.6 y 4.5 metros de altura con apariencia similar a un "balón deforme", el cual no pudo ser identificado plenamente al momento del cruce.

El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que las agencias federales continúan procesando material, por lo que esta entrega no será la última bajo el marco del decreto presidencial de transparencia.