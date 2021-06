Disney+ estrena This is Me: Pride Celebration Spectacular

Disney+ se sumó a la conmemoración del mes del orgullo gay con el estreno de su primer programa de variedades virtual: “This is Me: Pride Celebration Spectacular”, que verá la luz en la plataforma de streaming, en YouTube y Facebook el próximo domingo.

Además, el programa contará con reinterpretaciones LGBTQ+ con canciones de películas y series icónicas disponibles para ver en Disney+.

El programa estará presentado por Nina West ("RuPaul’s Drag Race"), la programación de actuaciones que incluye a Alex Newell ("Glee"), DCappella (grupo principal de acapella de Disney Music Group), Frankie Rodríguez y Joe Serafini ("High School Musical: The Musical : La Serie”), Hayley Kiyoko (Artista musical), Jackie Cox (“RuPaul’s Drag Race”), Jesse James Keitel (“Big Sky”), Kermit the Frog (“Los Muppets”), Nina West, Michael James Scott ( “Aladdin” en Broadway) y Todrick Hall (artista musical).

“This is Me: A Virtual Pride Month Spectacular” está dirigida por Ann Marie Pace, quien recientemente dirigió el cortometraje de Disney “LAUNCHPAD”, “Growing Fangs”, que ahora está disponible en la plataforma.

El objetivo de “LAUNCHPAD” de Disney es diversificar los tipos de historias que se cuentan y dar acceso a quienes históricamente no lo han tenido.

“En Disney+, creemos en el poder que tiene la narración inclusiva de unirnos e inspirarnos a vivir con autenticidad”, dijo Joe Earley, director global de marketing y curación de contenido de Disney+.

“Estamos comprometidos a amplificar las voces de nuestros creadores y talentos LGBTQ+, y crear contenido que le recuerde a las personas a amar con intensidad -y a cantar más fuerte- en este evento especial”.

Producido en asociación con Disney Music Group y Disney PRIDE Employee Resource Group, el equipo reunido de presentadores, artistas, director y productores está compuesto predominantemente por miembros de la comunidad LGBTQ+, con el apoyo de aliados.

El concierto creará conciencia sobre GLSEN, una organización sin ánimo de lucro que The Walt Disney Company se enorgullece de apoyar ya que trabaja para garantizar que los estudiantes LGBTQ + puedan aprender y crecer en un entorno escolar libre de intimidación y acoso. The Walt Disney Company contribuye con orgullo a las organizaciones que apoyan a las comunidades y personas LGBTQ +.

Los suscriptores pueden descubrir personajes e historias LGBTQ+ en el contenido de “Celebrate Pride Month” que ahora se transmite en Disney+ y unirse para reconocer a la comunidad durante todo el mes con focos especiales, momentos musicales, risas y amor. También en honor al Mes del Orgullo, el Pixar SparkShort “OUT” ahora está disponible para ver en YouTube con una introducción especial del escritor y director Steven Hunter y el productor Max Sachar.

