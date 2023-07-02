En Francia la casa de un alcalde de un suburbio de París fue asaltada e incendiada mientras su esposa e hijos dormían adentro, dijo el funcionario el domingo (2 de julio); todo ocurrió durante los disturbios que se han apoderado del país luego del tiroteo ocurrido el martes (27 de junio) donde Nahel, un adolescente de ascendencia argelina, murió baleado por un oficial de policía.

Vincent Jeanbrun, alcalde del suburbio sureño de L'Hay-les-Roses en París, dijo que su esposa y uno de sus dos hijos, de cinco y siete años, resultaron heridos cuando huían del edificio en la madrugada.

Jeanbrun, del partido conservador Les Republicains, no estaba en casa sino en el ayuntamiento durante el incidente. El ayuntamiento ha sido blanco de ataques durante varias noches desde el tiroteo y ha sido protegido con alambre de púas y barricadas.

"Anoche, se cruzó una línea en el horror y la ignominia. Mi casa fue atacada y mi familia fue víctima de un intento de asesinato. Mi determinación de proteger y servir a la República es más grande que nunca. No retrocederé", aseguró vía twitter Vincent Jeanbrun, alcalde de L'Hay-les-Roses:

En Francia el fiscal local dijo a los periodistas que se había abierto una investigación por intento de asesinato. Ningún sospechoso ha sido arrestado.

Stephane Hardouin / Fiscal:

“La fiscalía ha optado por calificar esto como un intento de asesinato, se tomarán todas las medidas para identificar a los perpetradores y llevarlos ante la justicia”.

🔴 #Emeutes : « Relais mairie entièrement détruit, rez-de-chaussée de l’hôtel de ville dévasté, marché partiellement cramé… »



Le récit surréaliste des dernières nuits de violences à L’Haÿ-les-Roses…



Le problème est que ce n’est pas fini.https://t.co/xugtQXUmdI — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 1, 2023

Disturbios en Francia dejan más de dos mil detenidos

Los disturbios en Francia parecieron ser menos intensos la noche del sábado (1 de julio), ya que decenas de miles de policías se habían desplegado en ciudades de todo el país después del funeral de Nahel, un adolescente de ascendencia africana, cuyo tiroteo por parte de la policía provocó disturbios en todo el país.

En París, la policía aumentó la seguridad en la emblemática avenida de los Campos Elíseos de la ciudad después de un llamado en las redes sociales para reunirse allí. La calle, generalmente llena de turistas, estaba llena de fuerzas de seguridad que realizaban controles al azar. Las fachadas de las tiendas se tapiaron para evitar posibles daños y saqueos.

El Ministerio del Interior dijo que 1, 311 personas habían sido arrestadas el viernes por la noche, en comparación con las 875 de la noche anterior, aunque describió la violencia como "de menor intensidad". La policía dijo que casi 200 personas habían sido arrestadas en todo el país el sábado.